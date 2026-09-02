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藍議員曝庇護工場訂單指總統府「碰瓷」？ 蔣萬安籲說清楚

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午主持台北市115年秋祭忠烈陣(公)亡將士大典。截自UDN直播
台北市長蔣萬安今天上午主持台北市115年秋祭忠烈陣(公)亡將士大典。截自UDN直播

國民黨立委翁曉玲刪凍總統府國務機要費，引發庇護工場訂單取消爭議，不過國民黨議員秦慧珠質疑，總統府恐有「碰瓷」之嫌？因北市11家庇護工場，4家說總統府從未跟他們聯絡「何來訂單取消？」台北市長蔣萬安今受訪表示，外界有質疑，總統府應對外清楚說明。

蔣萬安今天主持秋祭大典，對於議員質疑總統府是否刻意拿庇護工場議題操作選戰？蔣萬安說，外界有質疑，總統府也應該要對外清楚地說明。

蔣說，台北市一直以來都是用實際行動來支持庇護工場，所以也很希望向大家推薦台北市庇護工場他們各項的產品的品質都非常的好，歡迎大家利用中秋佳節來多多訂購。

秦慧珠質疑，自己助理基於想幫忙採購下單，根據總統府的37家庇護工場名單，逐一打電話詢問位於北市的11家，結果有4家說總統府從未跟他們聯絡，何來訂單取消？

秦說，還有5家說總統府有打電話來詢問，但沒下訂單，1家說不確定總統府有沒有來電話詢問，有1家說不方便回答問題。

秦質疑，這11家中，有4家貨已全數完售，大單要等10月才能出貨，只有1家說有貨，還說滿萬元打95折且免運費，其他6家說要確認庫存與交貨日期才能接單。直言，自己ㄧ方面為已訂單售罄的庇護工場感到高興，但ㄧ方面也覺得總統府確實沒說實話，有「碰瓷」之嫌！

庇護工場 蔣萬安 議員

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