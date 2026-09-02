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曝法務部高層與媒體人共商毒油案應處 徐巧芯：只顧幫民進黨遮醜

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照

中聯毒油案爆發將近兩個月，國民黨立委徐巧芯今在臉書發文揭露，她收到一份法務部內部資訊，內文中提到法務部高層與資深媒體人討論毒油案處理方式，讓徐巧芯感嘆，法務部不關心如何破案，只顧著替民進黨高層遮醜，甚至將案件資訊透露給特定媒體人，涉及洩密甚至包庇。

徐巧芯指出，她最近收到了一份有來自法務部內部資訊揭露。七月中毒油案全面爆發，在野黨窮追猛打的當下，某法務部高層找到資深媒體人商量，如何向法務部長鄭銘謙報告案情，再建議鄭銘謙向府院分析其中厲害關係。

徐巧芯說，該法務部高層當時念茲在茲的是反應時間要快，因擔心中檢內部生態存在不同派系，若被在野黨掌握到，食藥署署長姜至剛與中聯油脂公司總經理余凌冲互動良好，且毒油案中扮演的角色之一是聯繫業者，將導致整個行政團隊陷入政治風暴。況且一旦開始偵辦，被辦的業者可能全盤托出，被告的律師可能會主動揭露，承辦檢察官、主任檢察官等辦案團隊會知道，還要報告高分檢，調查局可能也會知道，起訴後還有被閱卷的風險等。

徐巧芯指出，該高層提到曾提醒鄭銘謙，如果決定跟行政院長卓榮泰「示警」，務必請卓保密消息來源，不要讓衛福部知道是法務部打的小報告；而鄭銘謙在接獲報告的第一時間，對於是否要向府院報告拿不定主意。資深媒體人則回覆，姜至剛與賴清德總統、卓榮泰關係都好，說錯話也不會下台，反倒是衛福部長石崇良事務官出身，最後若是風暴不止，下台的恐怕是石，更提到「石就事務官，跟政治都沒瓜葛，不會政治溝通」。

徐巧芯表示，資深媒體人也對法務部高層轉述其獲得的消息，「20％下架門檻是賴總統決定的，可能是採納了福壽董事長洪堯昆的建議，再由姜至剛執行」，讓該法務部高層驚呼「我的天啊，原來是賴總統」。徐質疑，媒體人的消息來源無人知曉，但檢調難道不應該往這個方向查辦嗎？還是要鎖定在黑心廠商就好，對於重要的政治人物不必去查？

徐巧芯指出，雙方還討論到台北市長蔣萬安曾轉述，高雄市長陳其邁在行政院嗆問，「到底是誰訂出20％下架標準？」在場官員無人接話、沒人承認，資深媒體人說，陳其邁可能本來不知道，因此後來與賴總統鬧僵，溝通還得透過第三人。

徐巧芯說，以上的對話過程，讓人覺得法務部似乎並不關心「如何破案」，只顧著替民進黨高層遮醜；且將案情資訊告知媒體人，恐怕涉及洩密甚至包庇，難怪一堆應該偵查不公開的案件，都會被特定媒體報導，總算是見識到了。

徐巧芯質疑，針對案情本身，早先台中市長盧秀燕、蔣萬安都認為毒油案不能只辦到廠商，所謂「行政門神」的部分，辦到哪了？請法務部、檢調盡速給交代。

徐巧芯 法務部 民進黨

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