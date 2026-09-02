監院稱沒監委拒公布徐佳青被裁罰 民眾黨團：預算刪減不影響護航

僑委會委員長徐佳青近期爭議不斷，民眾黨立法院黨團今天表示，徐佳青濫用特權讓兒子登上東沙島，監察院至今沒有對外發布廉政專刊，原來理由是「現在沒有監察委員」，面對民眾黨前主席柯文哲就「連發20道金牌」清算財產，刪減預算絲毫不影響護航權貴的核心業務。

民眾黨立法院黨團今天表示，監察院預算只有刪減1億元，絲毫不影響他們政治清算、抄家的重要功能，也不影響他們護航綠色權貴的核心業務。

民眾黨團指出，柯文哲政治獻金案正由刑事法院準備進行二審程序，也就是還沒有定讞，法律有一罪不二罰的原理原則，這點普世皆然，行政裁罰應當以刑事法庭判決為準，但是中華民國法律「碰到柯文哲就變了」，目前刑事部分還在上訴，監察院就十萬火急「連發20道金牌」清算柯文哲的財產，指揮法務部執行署「先扣再說」。

民眾黨團說，監察院先要法務部執行署扣下柯文哲的退休金帳戶，儘管柯文哲委任律師提出申訴，然而監察院不理會繼續執行，接下來還準備強制柯文哲解除小孩的壽險與醫療保險保單，用以上繳監察院的不當扣押，最後再烙下一句話「不服你去申訴」。

民眾黨團表示，徐佳青違法用特權挾帶自己和兒子登上東沙島，監察院認定圖利裁罰10萬元，然而至今遲遲沒有對外公布，結果一問之下才知道，監察院聲稱現在沒有監察委員，所以廉政專刊暫時不會發出，「不是這樣吧？監察院抄柯文哲的家只要靠一個執行秘書發文就可以，罰特權媽媽徐佳青10萬元，怎麼就如此為難了？」