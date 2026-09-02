民進黨：傅崐萁影射記者收錢 藍應說明何時與賄選畫清界線

前外媒記者稱花蓮都買票，國民黨立院黨團總召傅崐萁稱指控要本於證據，未檢舉就是共犯。民進黨發言人吳崢說，花蓮過往查賄紀錄斑斑可考，歷年核發檢舉賄選獎金約5000萬元，約占當時全國的10分之1，傅不面對花蓮長年存在的賄選問題，反而選在記者節抹黑揭露問題的記者收錢，是對民主與新聞專業重大的詆毀。

吳崢指出，傅崐萁自己就有兩項違反證交法及一項使公務員登載不實罪判刑定讞的犯罪紀錄，如今三罪定讞的人竟然教訓記者「知情不報就是共犯」，若照傅崐萁的荒謬邏輯，難道當年知道傅崐萁犯罪卻沒有報警的親友，也全都是「共犯」？

吳崢表示，花蓮過往的查賄紀錄更不容傅崐萁迴避。2018年曾查獲最高一票1萬元，2022年花蓮地檢查賄更搜索72處、傳喚147人到案，並有7人遭法院裁定羈押，這些都是實際發生的司法查賄紀錄。傅崐萁長期擔任花蓮縣長、立委，面對如此驚人的查賄數據，應檢討如何改善地方選舉風氣，而非攻擊揭露問題的媒體記者。

吳崢指出，不只花蓮，另一名美籍記者也公開表示，過去替彰化國民黨地方派系政治人物工作，曾親眼看見大量現金，現場人士更直言是「拿來買票」。從花蓮到彰化，相關指控接連指向國民黨地方派系，國民黨應說清楚，為何一再與買票指控糾纏不清？國民黨至今又是否真的有與賄選徹底劃清關係？傅崐萁與國民黨與其忙著攻擊記者，更該以實際行動證明反賄選的態度。