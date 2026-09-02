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卓榮泰：政府將先找土地蓋廠房 不讓廠商欠東風

中央社／ 台北2日電

SEMICON Taiwan 2026今天開幕，行政院長卓榮泰表示，行政院交付經濟部、國科會工作任務，先找到土地、把廠房蓋起來，再讓廠商來就可以馬上進駐運用。就是把東風備好，再請廠商來，就不會「只欠東風」。

SEMICON Taiwan 2026今天開幕，由國際半導體產業協會（SEMI）全球總裁暨執行長馬諾查（AjitManocha）主持開幕典禮，卓榮泰在經濟部長龔明鑫和國科會主委吳誠文陪同下出席典禮。

卓榮泰致詞表示，AI進步快速，這是一個無國界高科技的創新和合作，台灣的責任是要繼續在這股浪潮上，跟各國參與這項世界文明科技進步工程的先進們一起打造一座又一座的高山。

卓榮泰表示，這次半導體展有60多個國家、4300個參展單位參加，美國、歐盟、英國等國家政府也在會展上設置國家館，這代表台灣長年的努力，已引起世界共同的肯定。

卓榮泰指出，半導體成長超乎預期，2025年台灣半導體產值達到2091億美元，成長22.7%。台灣與各國一樣共同進步，台積電及很多世界大廠都在台灣進行重要投資，包括先進製造、封裝和記憶體，未來還要朝向設備、材料，擴大台灣在世界生產供應鏈的重要角色。

卓榮泰說，世界各國先進廠商持續加碼投資台灣，展現對台灣的信心，台灣也會互蒙其利，在科技進步中，得到更多發展機會。

卓榮泰表示，政府推動AI新十大建設，內容會是影響整個半導體生態的關鍵導航器，引導國內進步，與國際接軌，並會引導全球智慧應用產業的新發展方向。

卓榮泰說，總統賴清德一再提醒政府對台灣人民及產業有責任，台灣對全世界有責任。現在國內外大廠紛紛希望提供更多土地、穩定的能源、金融支持及更多的人才，政府將嚴謹計算AI高度發展中對於能源成長的比例，並要全力滿足。

卓榮泰表示，政府要做好所有準備，包括土地、能源、人才、人力及金融等方面，把東風備好，再請廠商來，就不會只欠東風。

卓榮泰 土地 龔明鑫

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