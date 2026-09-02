洪申翰赴陸黃國昌引沈伯洋「統戰說」諷雙標 沈伯洋怒批造謠

勞動部長洪申翰預計21日、22日赴南京出席APEC人力資源發展部長會議，引發熱議，不過民眾黨主席黃國昌痛批民進黨雙標，甚至點名民進黨台北市長參選人沈伯洋曾說交流都是統戰。沈今受訪還原原話反嗆，闢謠已兩年還不斷造謠，呼籲黃講話前應好好思考。

黃國昌昨天受訪指出，民眾黨向來支持健康有序對等交流，不過對民進黨來講別人去全部都是統戰，自己去通通沒問題，雙標不得了，「這個問題應該要好好去問問沈伯洋，因為沈伯洋說過所有交流都是統戰，那現在勞動部長過去中國去被統戰了嗎。」

沈伯洋說，這個謠言已經傳兩年也闢謠兩年，黃國昌身為黨主席還是要注意到底他有沒有闢謠過，當時受訪講的是對中國來說，交流會被他當作統戰所以國人去中國應該要小心，結果卻一直被造謠說交流都是統戰，明明是說有這樣風險所以國人赴中要注意，立法委員去中國應要透明化也沒有說不能去，呼籲「黃國昌回去好好思考一下，不要再講出這樣的話語。」

沈伯洋也強調，對於洪申翰安全還是很關心，才提醒任何風險要事前告知，包含行程、哪些事不能做、如何去保護國家的主權，這就是現在陸委會在做的事，也是法治化精神下應該要做的事。