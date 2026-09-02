蔣得立「免當兵」？蔣萬安：一年後會回來...也一定會盡應盡義務

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立因錄取北市交換學生學習實施計畫，引發綠質疑特權。甚至傳出北市「國際交換學生學習實施計畫」，在蔣任內悄悄改了規定，讓蔣得立符合資格？蔣今受訪說，一切符合資格、規定、還有程序，沒有任何的特殊待遇，也沒有因此修改任何規定。

另外，今天媒體也追問，還有綠營質疑，蔣得立如16歲前赴美求學，未來可能可免除服兵役義務，會不會扯太遠？蔣萬安說，得立只是參加一年交換學生的計畫，「他一定會回來...所以，講一年之後，他回來，他也一定會盡他應盡的義務。」

蔣萬安今天上午主持台北市115年秋祭忠烈陣(公)亡將士大典。對於綠營有人質疑，蔣得立錄取交換學生計畫沒有利益迴避，甚至又有人稱北市「國際交換學生學習實施計畫」的規則，在蔣任內悄悄改了一項與蔣得立身分有關的規定。

對此，蔣萬安今天重申，教育局都會清楚說明相關的程序與規定，他也再度強調，從頭到尾他都沒有介入，而且這一次教育局也有說明「一切符合資格、規定、還有程序」，並且沒有任何的特殊待遇，也沒有因此而修改任何的規定。

蔣萬安說，得立只是參加一年交換學生的計畫，他一定會回來。所以講一年之後他回來，他也一定會盡他應該盡的義務。