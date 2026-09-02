姚淑文出任富邦董事遭疑酬庸 綠委籲金管會不能放水

台北市社會局長姚淑文出任富邦官股董事被質疑是酬庸，民進黨立委林楚茵今發文批評，稱金控董事不是台北市長拿來安排親信、幫忙鍍金履歷的位置，呼籲金管會不能放水。

林楚茵表示，台北市長蔣萬安派姚淑文出任富邦金控董事，被質疑董事適格性，北市府還硬拗是為了 ESG，質疑ESG是官派酬庸遮羞布嗎？

林楚茵說，台北市政府持股13.07%，是富邦金控最大股東，握有三席董事派任權，但金控董事不是市長拿來安排親信、幫忙鍍金履歷的位置！

林楚茵表示，金控掌管龐大資產，影響廣大投資人，也關乎整體金融市場穩定，每席董事都應該具備足夠的專業。

林楚茵質疑說，富邦金自己揭露的董事多元化政策也寫得很清楚：董事會成員應具備執行職務所需的知識、技能及素養，並擁有金融、財務、商務、法律等專長及產業經驗，「請問姚淑文符合哪一項？」

林楚茵批評說，姚淑文沒有財金背景、沒有法律專業、沒有金融產業經驗，董事專業能力欄位只勾「風險控管」，產業經驗卻一片空白。這樣的人被派去金控董事會，金管會難道不用管？

林楚茵說，更諷刺的是，台北市社會局近年兒少保護案件爭議不斷，姚淑文連自己本業的風險控管都讓市民看不見，現在卻當金控董事談風險控管？

林楚茵最後呼籲說，金管會不能放水，不要讓金控治理變成政治分贓。