不捨兒被綠網軍攻擊 蔣萬安：不希望因父親是市長 被迫放棄追夢權利

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立因錄取「北市115學年度國際交換學生學習實施計畫」，引發綠營質疑有特權。蔣萬安今被問大寶是否心情受影響？蔣不捨說，「得立沒有因為他是誰的兒子，而有特別待遇、或修改任何規定』」，強調大寶以他自己的努力，申請上這個計畫「我以他為榮」。

蔣萬安今受訪也強調，「我希望不要因為得立的父親是台北市長，而因此被迫放棄他追求夢想的權利。」

蔣萬安今天上午主持台北市115年秋祭忠烈陣（公）亡將士大典。對於今天一早臉書貼文強調從頭到尾都沒有介入甄選，也和太太、得立共同討論之後，決定不領取補助。蔣萬安今天受訪再度強調，得立其實跟所有申請這次交換學生計畫的孩子一樣，就是依照公開的規定提出申請，也依照正式的程序甄選，從頭到尾我都沒有介入。

媒體也問蔣，大寶最近被綠營側翼鋪天蓋地攻擊，是否心情受到影響？蔣不捨表示，「我踏上重政之路是我的選擇，不是得立的選擇。但是他（蔣得立）的一切選擇，作為父母，我們都全力的尊重而且支持。」

蔣說，他和太太、還有得立昨天討論之後決定不領取。另一方面，政治人物本來就應該接受嚴格的檢驗，「我也願意接受檢驗，但我希望不要因為得立的父親是台北市長，而因此被迫放棄他追求夢想的權利。」

蔣萬安說，北市教育局也已經出來清楚說明，一切符合資格，符合規定，也符合程序。所以沒有因為「他是誰的兒子，而有特別待遇、或修改任何規定。」得立以他自己的努力申請上這個計畫「我以他為榮」。「我踏上重政之路是我的選擇，不是得立的選擇。但是他的一切選擇，作為父母，我們都全力的尊重而且支持。」