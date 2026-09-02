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「以他為榮！」兒交換學生遭綠轟特權 蔣萬安：我們不領教育局補助

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「以他為榮！」兒交換學生遭綠轟特權 蔣萬安：我們不領教育局補助

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）與長子蔣得立（右）曾一起受訪，分享兩人私下的相處狀況。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（左）與長子蔣得立（右）曾一起受訪，分享兩人私下的相處狀況。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立考上建中，因錄取名額僅25人的「北市115學年度國際交換學生學習實施計畫」將先休學赴美加交換學生一年，卻遭綠營、網軍質疑特權與資格。蔣今一早臉書發文，強調蔣得立沒有因為是誰的兒子，而有特殊待遇。至於教育局補助，蔣說「我和太太、得立共同討論之後，決定不領取。」

「我以他(蔣得立)為榮。」蔣萬安說，蔣得立跟所有參加交換學生計畫的孩子一樣，依照公開的規定提出申請、經過正式的甄選程序。「我從頭到尾都沒有介入甄選」。大家關心他的申請以及赴美資格，教育局也已經說明得很清楚。

蔣萬安也強調，蔣得立是台灣人，是中華民國國民，在台北一路從國小、國中、參加會考，這次的計畫申請，符合資格，符合規定，符合程序。「他沒有因為是誰的兒子，而有任何特殊待遇。」對於網路的大批網軍攻擊，蔣萬安也不捨表示，蔣得立憑自己的努力申請上這個計畫，「我以他為榮。」

「教育局的相關補助，我和太太、得立共同討論之後，決定不領取。」蔣萬安說，政治人物本來就應該接受最嚴格的檢驗，他也願意接受所有的檢驗。但是，希望不要因為得立的父親是台北市長，就讓一個孩子因此必須放棄追求夢想的權利。

蔣萬安說，得立決定休學一年，去看看世界。看到一個15歲的孩子，有獨立探索的心與勇氣，我和舫亘的態度就是尊重與支持。他踏上從政之路，成為公眾人物，是他的選擇，不是得立的選擇。而得立的所有選擇，做父母的永遠都會尊重、支持。

蔣萬安 補助 交換學生

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