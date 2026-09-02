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弱勢月餅風波延燒 潘孟安：1.5萬盒都買了

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰鄭媁陳儷方／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案刪凍總統府國務機要費，府方宣稱無法採購庇護工場月餅，引發批評。國民黨立院黨團總召傅崐萁昨天鞠躬道歉，並表示只要有被棄單的，國民黨團概括承受。不過，總統府秘書長潘孟安說，受影響的卅七家、共一萬五千盒訂單，經這兩周積極媒合社會各界共同協力，已達總統府原訂採購的量。

傅崐萁昨偕黨團書記長許宇甄、立委羅廷瑋開記者會表示，刪凍國務機要費是因賴清德總統、行政院長卓榮泰怠惰、不副署重大法案的對應作為，但刪凍時未排除弱勢月餅採購，深表歉意。針對明年度總預算，將要求以三倍量採購；去年總統府曾採購、今年遭棄單的弱勢庇護工場月餅，只要致電國民黨團，將全數概括承受。

國民黨文傳會主委陳以信也表示，國民黨主席鄭麗文決定公益採購，承接一萬五千盒中秋禮盒。

對於傅崐萁等人記者會，總統府發言人郭雅慧說，國民黨團道歉很好，願意處理訂單也很好，不過很可惜道歉並沒有真心，翁曉玲也不在記者會現場。郭雅慧也批國民黨團「假道歉、實則推卸責任」，謊稱總統府棄單，完全顛倒黑白。

潘孟安則在臉書表示，此次受到影響的卅七家共一萬五千盒訂單，除賴總統捐助廿萬元，也積極媒合社會各界共同協力，經過這兩周持續聯繫與確認，已達總統府原訂採購的量，感謝企業與國人的溫暖協助。

月餅 潘孟安 翁曉玲

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