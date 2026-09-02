卓揆凍薪生效「置之度外」 藍委：把副署權當武器 不配支薪

行政院長卓榮泰「凍薪案」昨生效，他在台中受訪表示，自己依法執行工作，為國家、為人民，依法做該做的事情，不會去迎合特別委員喜好，「做為公務人員，對於金錢的誘惑，或是整個財務金錢的威脅，我們都置之度外」。

卓榮泰說，他只希望立法院能夠按照法定的憲法時間，完成預算的審議，讓國家政策、建設能向前走；他個人只要站在公道、正道上面，這個世界對他來講自然就平和。

不過，對於卓榮泰稱將金錢置之度外，提案凍結卓揆九月至十二月薪資的國民黨立委翁曉玲表示，一位拿法律副署權當作政治報復和武器的人，不配支領國家俸祿，更不配稱是站在公理正道這方。

翁曉玲曾表示，本次提案並非刪減案、僅是凍結案，附有解凍條件，只要卓榮泰依法編列預算、依憲副署法律，解凍條件自然達成。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，國會三讀通過的法律，卓榮泰不願執行，「既然不做事，就沒有資格領薪水」，審查預算本就是立法院的工作，行政院要把該編的預算編入，立法院才能順利完成審查。

民進黨立委鍾佳濱則說，立院凍結卓揆薪水，實是侵犯監察院對公務人員的彈劾、糾舉和懲戒的權力；卓榮泰態度已算客氣，等於是在說他的個人事小，但提醒立法院要遵守憲政義務，按時把預算審完。