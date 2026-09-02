不理國會⋯明年媒宣費預算 政院13億編好編滿

立法院新會期昨天開始報到，本會期即將審查一一六年度中央政府總預算案，其中媒體宣傳費今年立院砍半，但政院明年依舊原封不動編列逾十三億元，對於賴政府繼續將媒宣費「編好編滿」，在野黨立委批評，「擺明把國會監督當耳邊風」，民進黨立委則呼籲在野理性監督。

媒體宣傳費近年成為朝野攻防重點，立法院對一一四年度媒宣費統刪百分之六十，法定媒體宣傳費最後為七點二億元；近期立法院完成一一五年度總預算審議，政院原編列十三點七億元，立院砍半統刪百分之五十，宣傳費大約剩下六點八億元左右。

然而，根據行政院送至立法院的一一六年預算書，媒體政策及業務宣導費依舊編列十三億四九九五萬元，其中以內政部編列二點四億元最多，經費高度集中於警政署一點九億元，第二名為外交部一點三億元、第三名為農業部一點二億元，交通部則編列一點一億元。

國民黨團書記長許宇甄表示，去年度媒宣費因暴增引發社會強烈質疑，立法院才決議除法定義務支出外統刪百分之五十，賴政府立刻又把媒宣預算加碼為十三點五億元，等於「國會砍一半，行政院隔年幾乎原額奉還」，擺明把國會監督當耳邊風，難道是準備拿人民納稅錢買廣告、洗形象，替總統大選舉提前暖身？

許宇甄強調，一一六年度總預算送進立法院後，國民黨團一定會把各部會媒宣費逐筆攤在陽光下，查宣傳內容、採購流向、投放對象、實際效益等。該宣導的公共政策若合理就支持，替執政黨擦脂抹粉則一毛都不會給。

國民黨立委王鴻薇說，立法院連續兩年對媒宣費通刪五、六成左右，政務也沒因為刪了媒宣費而受到影響；且到今年為止，賴政府媒宣費仍然過度集中在特定媒體如三立、民視等，這些情況完全沒有改善，因此在野黨今年還是會繼續監督，將媒宣費列入砍刪重點。

民眾黨團總召陳清龍說，對於高達十三點四億元的媒體宣傳費，民眾黨團會嚴格把關、該刪就刪，絕對不會讓納稅人的血汗錢，變成執政黨豢養特定媒體的工具。

在野對媒宣費磨刀霍霍，民進黨團幹事長莊瑞雄說，政府每筆預算都受國會監督，哪一筆不合理就逐筆檢驗，該刪就刪，但不能看到「媒體宣導」四個字，就先砍一半再說。去年已經砍五成，今年可以嚴格審查，但請把理由講清楚、把項目看清楚，如果只剩下比誰砍得多，不是監督，是拿人民需要的公共資訊當政治成績單。