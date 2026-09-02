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在野正面看待勞長赴陸 轟綠又雙標「綠能你不能」

聯合報／ 記者屈彥辰鄭媁林銘翰陳熙文黃子騰／連線報導
勞動部長洪申翰。聯合報系資料照
勞動部長洪申翰。聯合報系資料照

勞動部長洪申翰預計九月廿一、廿二日赴大陸南京出席亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）人力資源發展部長會議，國民黨昨表示，正面看待洪申翰赴陸，但民進黨過去把正常的兩岸往來批評為風險，如今改口鼓勵支持兩岸交流，再次證明「綠能你不能」，民進黨的雙重標準第一流。

國民黨文傳會主委陳以信表示，國民黨一向支持台灣參與國際組織，期待兩岸恢復正常交流，反對民進黨政府否定九二共識，刻意阻斷兩岸制度化協商，對洪申翰如能前往大陸參加ＡＰＥＣ相關會議之事，正面看待。

陳以信說，兩岸交流本身沒有錯，前往大陸參訪也非原罪，過去民進黨不斷把正常的兩岸往來批評為風險，甚至對一般民眾、青年及地方政府的交流層層設限；如今民進黨部長要到南京開會，就改口鼓勵支持兩岸交流，再次證明「綠能你不能」，民進黨的雙重標準第一流。

對於洪申翰將赴南京參加ＡＰＥＣ會議，民眾黨主席黃國昌昨表示，民眾黨支持健康有序的對等交流，但民進黨的標準是別人去全部是統戰，自己去統統沒問題，這個問題應該要好好去問問民進黨台北市長參選人沈伯洋，請民進黨不要一天到晚搞雙標。

媒體追問，洪申翰此舉是想促成兩岸交流，還是可能包藏禍心？黃國昌表示，這個問題應該要好好去問沈伯洋，因為沈說過所有交流都是統戰，「那現在勞動部長去中國，是去被統戰嗎？」

國民黨立院黨團書記長許宇甄說，國民黨支持兩岸維持交流對話，官員出席國際會議爭取權益，在野黨絕不盲目反對；但民進黨長期操弄兩岸恐懼與雙重標準，為何藍營赴陸被控「統戰、賣台」，換成民進黨部長赴陸就宣稱是「對等、尊嚴」，難道中國風險還會辨識黨證？若國安風險「依黨證決定」，將嚴重損害台灣社會對國安政策的信任。

民眾黨團總召陳清龍說，兩岸本來就應該透過交流增進互信，「交流總比交惡好」，期待洪申翰此行能夠取得實質正面的成果，同時也希望民進黨用相同標準看待兩岸交流，不是自己去中國就是交流，在野黨去中國就是被統戰。

國民黨立委李彥秀指出，台灣以「中華台北」經濟體名義成為ＡＰＥＣ正式會員，本就有權利與責任參與；洪申翰願赴陸參與，堪稱綠營在「反中抗中」旗幟下邁出的重要一步，更代表賴清德總統以此作為測試兩岸能否「春暖花開」的試金石。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，中華民國台灣為ＡＰＥＣ成員，受邀就會出席；只要秉持對等與尊嚴原則，台灣絕不因會議地點在中國或其他地區而缺席，勞動部長代表台灣與各國分享台灣經驗，本就是好事。

大陸3次主辦APEC 我方參與情形 製表／大陸中心
大陸3次主辦APEC 我方參與情形 製表／大陸中心

洪申翰 九二共識 兩岸 民進黨

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