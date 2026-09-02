「平等參與」 洪申翰9月21日赴陸出席APEC

勞動部長洪申翰將於本月廿一日赴陸，參加亞太經合會（ＡＰＥＣ）人力資源發展部長會議。他昨受訪表示，無論發生各種狀況，台灣作為ＡＰＥＣ正式會員，都會爭取會員該有的權利，平等參與、對等尊嚴；對於安全相關問題，也將依外交部、陸委會建議辦理，「我們並不擔心這件事」。

洪申翰表示，ＡＰＥＣ是台灣以正式會員參與國際的重要機制，在ＡＰＥＣ規定及模式下，各會員國都是以平等參與作為核心原則，已收到ＡＰＥＣ人力資源發展部長會議的正式邀請函。

洪申翰說，這次行程很單純，就是參與國際會議，在會議上針對各國關切的人力跟勞動政策議題，表達台灣經驗、看法，「對我們來說，就是一次參與國際、參與國際組織的機會」。

洪申翰強調，不管發生各種狀況，台灣作為正式會員，都會清楚說明跟爭取正式會員該有的平等參與、對等尊嚴，這是台灣參與任何國際會議的最基本原則。

被問到賴清德總統、行政院長卓榮泰是否有對此次出訪有指示，洪申翰說，執政團隊一直以來的態度是希望積極參與國際組織、國際社會，並未改變，「所以總統、院長支持此次積極參與國際的作為」。

至於在上海舉行的國際技能競賽，洪申翰說，選手才是競賽最重要的主角，應降低競賽外的不確定因素，尤其是政治因素，因此這次將由勞動力發展署署長黃齡玉帶隊。

外交部昨表示，自去年十二月到今年八月底止，我國已有廿五個部會及單位、超過三百人次前往中國，參加包括部長及高階會議在內的各項ＡＰＥＣ會議，過程平順，沒有發生意外情形；針對洪申翰將率團與會，外交部已再次透過管道要求中方務必確保我團在中國期間的安全平順，並已促請其他ＡＰＥＣ會員共同關注；外交部將續與勞動部密切聯繫，積極協助各項與會事宜。

外交部指出，中國於二○二四年爭取今年ＡＰＥＣ主辦權時，在我國及理念相近國家共同要求下，以書面保證將確保各ＡＰＥＣ會員赴中與會人員的人身安全；我國及理念相近國家之後也不斷提醒中方務必忠實履行上述承諾。