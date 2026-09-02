聽新聞
0:00 / 0:00

國安監聽14年？高金素梅律師質疑證據能力

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台北地院審理立法委員高金素梅涉貪案，昨傳喚高金「核心」助理張俊傑，張的律師團爆料，國家安全局自二○一三年起以「國安監聽」名目監聽高金長達十四年，缺乏合理法源依據，爭執監聽譯文的證據能力，法官列爭點處理。

律師李岳洋表示，國安局自二○一三年即開始監聽，直至今年才以貪汙罪名搜索、約談高金素梅。李說，調查局國安站發動偵辦前，刻意去函國安局確認監聽譯文具備證據能力，向法官聲請調閱台灣高等法院認可相關監聽合法的公函等資料。

另名律師洪維駿表示，辦案人員二○二六年二月十日提示監聽譯文給共犯，依法律規定，「國安監聽」的證據應供國家安全預警使用，且聽一段時間後，有定期回報義務，「怎麼會從十四年前開始監聽，在連續聽了十幾年後，終於蒐集到貪汙的證據而查辦？」

根據張俊傑律師團的主張，承審法官林承歆已加列於庭前整理的爭點。

台北地檢署六月八日起訴高金素梅共廿四人，檢調認定，高金涉嫌違反貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪、詐欺取財罪，並違反醫療器材管理法，涉案內容包含公費助理薪資、加班費等，不法所得為七百八十七萬元，對她求處十二年六月以上徒刑。

檢方控訴張俊傑涉及「詐領助理費」、「十一音像公司驗資不實」、「詐領多族群協會補助款」、「違法進口快篩」，指張的犯罪所得高達一五一八萬九二三元，求刑十六年以上。

本案已有多名被告對違法進口快篩、違反醫療器材管理法之輕罪認罪，十月二十七日下午，將傳高金出庭。

國安 證據 律師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國安局監聽高金素梅幕僚14年才辦涉貪案？律師聲請調閱認可書 確認證據能力

調查局幫前東家蒐證 「生醫美魔女」控辦案手段求償500萬：讓調查官廉潔受檢視

提供黑料 衛福部女員工涉當共諜遭訴

宏泰集團主席林鴻南與前妻保護令官司 傳成立調解

相關新聞

「平等參與」 洪申翰9月21日赴陸出席APEC

勞動部長洪申翰將於本月廿一日赴陸，參加亞太經合會（ＡＰＥＣ）人力資源發展部長會議。他昨受訪表示，無論發生各種狀況，台灣作為ＡＰＥＣ正式會員，都會爭取會員該有的權利，平等參與、對等尊嚴；對於安全相關問題，也將依外交部、陸委會建議辦理，「我們並不擔心這件事」。

不理國會⋯明年媒宣費預算 政院13億編好編滿

立法院新會期昨天開始報到，本會期即將審查一一六年度中央政府總預算案，其中媒體宣傳費今年立院砍半，但政院明年依舊原封不動編列逾十三億元，對於賴政府繼續將媒宣費「編好編滿」，在野黨立委批評，「擺明把國會監督當耳邊風」，民進黨立委則呼籲在野理性監督。

卓揆凍薪生效「置之度外」 藍委：把副署權當武器 不配支薪

行政院長卓榮泰「凍薪案」昨生效，他在台中受訪表示，自己依法執行工作，為國家、為人民，依法做該做的事情，不會去迎合特別委員喜好，「做為公務人員，對於金錢的誘惑，或是整個財務金錢的威脅，我們都置之度外」。

台灣館惹怒中國 光州市道歉 稱尊重一中

南韓第十六屆光州雙年展將於五日開幕，卻因「台灣館」名稱捲入兩岸爭議。主辦方在台灣方面抗議後恢復「台灣館」名稱，隨即引發中方反彈。光州市八月卅一日為此正式道歉，強調尊重「一個中國」的立場沒有改變。

弱勢月餅風波延燒 潘孟安：1.5萬盒都買了

國民黨立委翁曉玲提案刪凍總統府國務機要費，府方宣稱無法採購庇護工場月餅，引發批評。國民黨立院黨團總召傅崐萁昨天鞠躬道歉，並表示只要有被棄單的，國民黨團概括承受。不過，總統府秘書長潘孟安說，受影響的卅七家、共一萬五千盒訂單，經這兩周積極媒合社會各界共同協力，已達總統府原訂採購的量。

國安監聽14年？高金素梅律師質疑證據能力

台北地院審理立法委員高金素梅涉貪案，昨傳喚高金「核心」助理張俊傑，張的律師團爆料，國家安全局自二○一三年起以「國安監聽」名目監聽高金長達十四年，缺乏合理法源依據，爭執監聽譯文的證據能力，法官列爭點處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。