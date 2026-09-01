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林佳龍出席太平洋島國論壇 批中國霸凌破壞盛會氣氛

中央社／ 帛琉科羅1日綜合外電報導

台灣今年受邀參與由邦交國帛琉主辦的太平洋島國論壇峰會，中國警告「總會有後果」。外交部長林佳龍今天批評北京破壞盛會氣氛，並強調不應因中國霸凌而有所妥協。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，林佳龍在媒體聯訪中表示，不應讓這個場合成為某個國家強加自身立場的藉口。

中國太平洋島國事務特使錢波先前警告，讓台灣參與太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）峰會「總會有後果」，但未說明具體會產生什麼後果。

太平洋島國論壇是該區域最高層級組織，擁有18個成員國，今年邀請美國、中國及日本等21個對話夥伴出席年度領袖峰會。台灣以發展夥伴身分與會，自1993年起即維持這個身分。

根據日經亞洲，林佳龍指出，台灣多年來一直運用數位科技、醫療保健與智慧農業等優勢，以實質行動支持太平洋地區。

去年，台灣承諾資助「太平洋韌性基金」（PacificResilience Facility, PRF）300萬美元，這個區域氣候及災害基金旨在應對太平洋社群的需求。

他說，台灣始終與太平洋島國論壇攜手合作，支持太平洋地區的發展，「因此，我們不應該因中國的霸凌而有所妥協，只有太平洋島國論壇18個成員國才能根據共識做出共同決定」。

專家觀察到，中國長期施壓，企圖剝奪台灣的太平洋島國論壇發展夥伴身分，藉此削弱台灣的外交關係，並阻礙台灣參與國際組織。

去年的主辦國索羅門群島並未邀請任何對話夥伴參與論壇會議。專家解讀，這是為了避免因單獨排除台灣而可能引發的外交後果。

報導指出，林佳龍也提到，某個國家去年堅持自身政治立場，導致所有對話夥伴及發展夥伴都無法出席會議，「我認為這對太平洋地區所有國家而言都是一大損失」。

他說：「參加派對時，我們都會尊重主人的安排。然而，中國每次參加派對都把自己當成主人，還破壞整個派對的氣氛。」

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）今天告訴媒體，帛琉已因邀請台灣參與今年的峰會而遭北京「報復」。

中國外交部日前發布旅遊警示，警告公民勿前往帛琉，並稱當地發生針對遊客的搶劫案與涉及中國遊客的海上事故。

林佳龍說：「讓我們捫心自問：哪個地方更不安全，中國還是帛琉？中國無權說帛琉不是安全的觀光地點。」

帛琉經濟高度仰賴觀光業，林佳龍承諾，將持續呼籲更多旅客造訪帛琉，以回應中國的打壓。

太平洋島國論壇 林佳龍 霸凌

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