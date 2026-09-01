太平洋島國論壇峰會登場 林佳龍盼團結掌握自身未來

太平洋島國論壇峰會登場，外交部長林佳龍於社群媒體表示，他率團參與開幕儀式，與各國領袖一起欣賞傳統舞蹈；太平洋越能團結合作，就越有力量掌握自身未來，台灣將持續做可靠的夥伴，與太平洋夥伴守護和平、安全與繁榮。

林佳龍8月27日至9月3日率團赴帛琉共和國，出席第55屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）峰會相關活動。PIF峰會於8月31日晚間舉行開幕儀式。

林佳龍在臉書發文表示，以「發展夥伴」身分參與太平洋年度盛會，與各國領袖共同欣賞帛琉傳統舞蹈；今年PIF峰會以B.E.L.A.U.為主題，其中U代表Unity（團結）。太平洋面對氣候變遷、海洋永續、能源安全、經濟發展及區域安全等相互牽動的挑戰，沒有任何一個國家能夠單獨面對，越是充滿變局的時刻，越需要夥伴彼此合作。

林佳龍轉述，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps,Jr.）在論壇開幕致詞強調，太平洋各國有不同的歷史、文化與發展需求，但面對共同挑戰，更需要彼此傾聽、求同存異，凝聚能夠共同前進的共識。林佳龍表示，太平洋常說的「太平洋之道」（PacificWay），就是在差異中尋找共識，這也是太平洋最珍貴的力量。

林佳龍指出，這幾天在帛琉，也陸續與友邦吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）、關島總督古蕾露（LourdesA. Leon Guerrero），以及其他太平洋夥伴與理念相近國家的朋友交換意見。台灣也是太平洋的一員，與這片海洋上的國家共享安全與繁榮，也願意共同承擔責任。

林佳龍表示，台灣多年來與太平洋夥伴在醫療、農業、教育、能源及產業發展等領域合作；這次來到帛琉見證一項項合作逐步落實，希望讓台灣的經驗與能力真正回應在地需求，創造更多發展機會。

林佳龍強調，太平洋越能團結合作，就越有力量掌握自己的未來；台灣將繼續做可靠與負責任的夥伴，與太平洋夥伴攜手守護這片海洋的和平、安全與繁榮。