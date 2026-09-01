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江啟臣款宴義大利參院副議長 盼台義有更多文資交流

中央社／ 台北1日電

立法院副院長江啟臣今天款宴義大利參議院副議長錢益友一行，特別準備剉冰，讓訪賓體驗道地台式夏季冰品。江啟臣說，感謝義大利國會7月通過「外國文物借展免扣押法案」，期待未來台義間能有更多文化資產交流。

江啟臣今天中午在「台灣與義大利國會議員聯誼會」副會長、國民黨立委呂玉玲、民進黨立委郭昱晴、民眾黨立委許忠信等人陪同下，款宴由義大利參議院副議長錢益友（Hon. Gian Marco Centinaio）所率義大利參、眾議院訪團一行。

江啟臣致詞時指出，義大利自古羅馬文明至文藝復興，擁有豐厚文化底蘊，感謝義大利國會今年7月通過「外國文物借展免扣押法案」，歷經20餘年努力完成立法，將為未來國際文化交流奠定良好基礎。去年國立故宮博物院赴捷克展出亦獲致良好成果，期待未來台義間能有更多文化資產交流。

江啟臣表示，義大利為台灣在歐盟第4大貿易夥伴，雙方在科技及半導體領域合作日益深化，目前已有台歐半導體人才短期培訓計畫，74名義大利理工人才來台受訓，顯示雙方在高科技及人才培育方面具有良好合作基礎。

江啟臣指出，台義雖相距遙遠，但在國會、文化、經貿及科技等領域交流並無距離，期待持續累積雙邊友誼、深化合作。他表示，義大利美食享譽國際，今天特別準備台灣料理款待訪團，歡迎錢益友副議長及訪團成員品嚐台灣美食。

錢益友表示，訪團成員涵蓋義大利參、眾議員及朝野兩黨議員，並來自北、中、南義大利，具有高度代表性，可說是充分代表義大利的國會訪團。

錢益友指出，兩年前訪台是為出席總統賴清德就職典禮，此次再度來台則帶來好消息，與台灣共同慶祝義大利國會通過「外國文物借展免扣押法案」。該法案的通過意義重大，除有助深化國際文化交流，也將提升台灣在義大利的能見度。

錢益友表示，過去義大利民眾提到台灣，多半聯想到科技、半導體及經貿，此次透過文化交流，將讓義大利社會從更多面向認識台灣。他並分享日前參訪國立故宮博物院的感受表示，文化是促進不同國家人民相互理解的重要力量，期待未來持續推動更多文化交流。

錢益友指出，無論是國會外交、友台國會交流或民間合作，都有助深化雙方關係。義大利及台灣的國會議員皆由人民選出，重視民主價值與直接對話；義大利身為民主陣營成員，願與理念相近國家持續深化交流與合作。

江啟臣 義大利 羅馬

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