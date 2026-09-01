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強化2028總統大選維安 國安局編列警備車、防彈背心預算

中央社／ 台北1日電
圖為掃街警備車。 聯合報系資料照
圖為掃街警備車。 聯合報系資料照

針對2028年第17任總統、副總統大選安全維護，國安局於民國116年預算編列購置各式警備車輛36輛、候選人及其配偶防彈背心12件、防彈玻璃帷幕4套等相關裝備採購預算，以及安全訓練費用等相關預算。

民國116年國家安全局預算書表昨天送抵立法院，國安局於116年度施政目標與重點提及，針對第17任總統、副總統大選安維專案編組特勤人員，實施通識教育、拳術射擊訓練、各職類專長及隨扈反制應變等項專精訓練，並於期末舉辦結訓暨成軍典禮。

國安局將於116年編列新台幣9420萬元做為第17任總統、副總統大選安全維護專案所需警備車輛第一階段經費，購置5人座警備車12輛共1800萬元、7人座警備車12輛共3960萬元、9人座警備車6輛共1320萬元、中型警備巴士3輛1200萬元、雙廂貨卡掃街警備車2輛700萬元、第17任正副總統警備車1輛440萬元，合計共36輛。

國安局116年針對第17任總統、副總統大選安全維護專案也編列2093萬6000元的雜項設備費，包括472萬2000元的基本編組人員警衛據點勤務推動及生活所需雜項設備費用，包括購置投影機、電視機、碎紙機、電熱水器、除濕機、冰箱等器材，以及1621萬4000元的安全防護、醫護急救及偵檢工作所需雜項設備費用。

針對安全防護、醫護急救及偵檢所需雜項設備，國安局於預算書表指出，包括候選人及其配偶防彈背心12件40萬4000元、防彈公事包12個42萬元、基本編組人員防彈背心220件346萬5000元、防彈玻璃帷幕4套900萬元、防彈講桌5座292萬5000元。

國安局也在情報教育訓練預算項目中，編列2028大選維安人員的教育訓練費用，包括第17任總統、副總統大選安全維護基本編組人員駕駛訓練等費用134萬9000元、安全維護基本編組人員授課鐘點費53萬7000元等。

國安局並編列295萬1000元作為第17任總統、副總統大選安全維護基本編組人員結訓暨編成典禮會場布置，以及幹部講習、偵檢防爆、專精任務等訓練庶務經費。

維安 國安局 預算

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