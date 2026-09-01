吳志中：義大利科技實力雄厚 盼雙方續拓展經貿互惠

義大利參議院副議長錢益友近日率訪團來台，外交部政務次長吳志中表示，義大利在科技及電子產業實力雄厚，與台灣具有高度互補的合作潛力，台灣在全球半導體供應鏈扮演關鍵角色，期盼雙方在既有良好基礎上，持續拓展科技、經貿等領域的互惠合作。

義大利參議院副議長錢益友（Gian MarcoCentinaio）近日率領參、眾2院跨黨派議員團一行10人來台，外交部今天透過新聞稿指出，吳志中8月31日午宴歡迎錢益友一行人，針對台義科技、文化合作、台灣國際參與及台海情勢等議題交換意見。

吳志中說，台灣與歐洲歷史淵源深厚，也都珍視多元、開放等共同價值，義大利在科技及電子產業實力雄厚，與台灣具有高度互補的合作潛力，欣見雙方近年持續深化半導體領域合作。

他強調，台灣在全球半導體供應鏈扮演關鍵角色，此一成就有賴與包括義大利在內的國際夥伴緊密協力，期盼台義在既有良好基礎上，持續拓展科技、經貿等領域的互惠合作。

外交部指出，錢益友席間提到，此次率領歷來規模最大的義大利國會議員團訪台，成員涵蓋參、眾兩院，來自義大利不同地區及朝野政黨，充分展現義大利國會對台灣的高度重視及支持，而訪團成員均對台灣深具好感，未來將持續推動台義各領域的交流與合作，深化雙邊關係，也感謝台灣政府熱情接待。

外交部說，錢益友是台灣的堅定友人，長期支持台灣，近年更積極偕同跨黨派友台議員在參議院推動「外國文物借展免扣押法案」。

根據外交部說明，外國文物借展免扣押法案是在義大利跨黨派友台議員鼎力支持下，歷經20餘年努力，分別於2月及7月先後在眾議院及參議院表決通過，並在7月16日經義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）簽署批准，8月12日正式生效，為台灣珍貴文物未來赴義大利展出提供法律保障。