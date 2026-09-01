接見義大利參院副議長 賴總統：民主國家應相互扶持

總統賴清德今天接見義大利參議院副議長錢益友訪團表示，面對威權主義持續擴張，唯有民主國家相互扶持，才能守護民主與和平；未來台灣將持續與義大利及更多理念相近夥伴合作，守護以規則為基礎的國際秩序，並拓展經貿與產業合作。

賴總統今天在總統府接見「義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）訪團」。

賴總統表示，這是台灣的老朋友錢益友第5次訪台，此次更由跨黨派議員組成義大利國會歷年來訪台規模最大的訪問團，充分展現義大利國會對台灣的支持。

總統指出，歷經5屆國會、20多年努力，義大利「外國文物借展免扣押法案」今年先後在眾議院及參議院通過，將為台灣珍貴文物赴義大利展出提供法律保障；義大利國會也持續強調台海和平穩定重要性，並支持台灣國際參與。

賴總統說，當前面對威權主義持續擴張，唯有民主國家相互扶持，才能夠守護民主與和平；義大利2024年擔任G7主席國期間，首度派遣「卡富爾號」航空母艦赴印太地區參加聯合演訓，隨後兩年也持續派遣軍艦至印太，展現維護區域和平穩定的決心。

總統表示，未來台灣會繼續與義大利以及更多理念相近夥伴攜手合作，不僅僅守護以規則為基礎的國際秩序，也進一步拓展經貿與產業合作。

賴總統表示，義大利目前是台灣在歐盟第4大貿易夥伴，雙方產業高度互補；義大利在汽車、設計及高階材料等領域具有深厚實力，台灣則在半導體、資通訊及電子製造等領域擁有完整產業聚落；今年6月外交部長林佳龍率領經貿考察團訪問米蘭，也為台義雙方拓展更多產業合作的機會。

賴總統期待，台灣與義大利累積情誼化為更多更具體成果，為彼此創造更多繁榮發展。

錢益友致詞表示，此次訪團不僅人數最多，成員也包括參、眾兩院及朝野各政黨議員，是可以「360度全方位代表整個義大利」的團隊。

他說，義大利與台灣都是以民主立國的國家，雙方關係不應僅止於經貿或企業往來，而應基於共同利益及人民層面交流。

錢益友表示，義大利國會有許多議員相信台義友誼，「我們認為幫助台灣就是幫助整個世界」，維持台海現狀是民主的基礎；只要兩個民主國家繼續肩並肩，未來一定會有更大成果。

他最後向賴總統表示，「義大利與您同在，我們與賴總統同在，義大利是台灣的朋友」。