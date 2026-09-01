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府預算遭刪無法買弱勢月餅？潘孟安：經各界共同協力 已達原定採購量

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安。圖／總統府提供
總統府秘書長潘孟安。圖／總統府提供

國民黨立委翁曉玲提案刪凍總統府國務機要費，導致府方無法採購庇護工場月餅，國民黨立院黨團總召傅崐萁今天開記者會鞠躬道歉並表示，只要有被棄單的，國民黨團概括承受。總統府秘書長潘孟安今天表示，此次受到影響的37家共1萬5千盒訂單，除總統捐助20萬元外，也積極媒合社會各界共同協力，經過這2周持續聯繫與確認，已達總統府原訂採購的量。

潘孟安在臉書表示，今年總統府國務預算遭立法院全數刪凍，原本預計向全國37家庇護工場、社福團體採購的中秋禮盒，被迫臨時喊卡。2周前，總統府邀請社福團體的夥伴一起在總統府召開記者會，由賴清德總統自掏腰包、拋磚引玉，不到2周的時間裡，湧入了許多的愛心與善心。

潘孟安說，此次受到影響的37家共1萬5千盒訂單，除了總統捐助20萬元以外，也積極媒合社會各界共同協力，經過這2周持續聯繫與確認，已達總統府原訂採購的量，感謝企業與國人的溫暖協助。

潘孟安表示，台灣話常講：「眾人做，眾人得」，匯聚眾人之善，就能夠成就眾人之志。這次的過程，讓我們再次看見台灣人最純粹的良善，也讓更多人看見，在社會的各個角落裡，有一群孩子正憑著雙手努力自立生活，他們不該成為政治攻防下的犧牲品。

潘孟安說，雖然這37家團體的採購數量已經達標，但社福團體的經營是365天不間斷的日常，除了中秋月餅與糕點，他們平時也有香醇的咖啡、手工皂與各式生活好物，誠摯邀請大家把這份愛心延續下去，讓支持走入我們每一個人的日常生活裡。他說，「謝謝大家，有你們的善念同行，今年的中秋特別溫暖」。

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