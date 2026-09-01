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洪申翰9月將赴南京參加APEC？ 黃國昌轟民進黨雙標：別人去全是統戰
周刊報導勞動部長洪申翰9月將前往南京參加APEC會議，民眾黨主席黃國昌表示，台灣民眾黨支持健康有序的對等交流，但民進黨的標準是別人去全部是統戰，自己去通通沒有問題，這個問題啊應該要好好去問問沈伯洋，請民進黨不要一天到晚搞雙標。
民眾黨主席黃國昌今天與創黨主席柯文哲，帶領民眾黨新北市7名市議員參選人至新北市選委會登記，關於週刊報導勞動部長洪申翰9月將以部長身份，參加在南京舉辦的APEC人力資源發展部長會議，黃國昌被問及認為此舉是想促成兩岸交流，還是可能包藏禍心？
黃國昌表示，既然黨媒已經做了獨家的披露，或許真的機會比較高一點。台灣民眾黨向來支持健康有序的對等交流，這是台灣民眾黨的價值跟原則。不過對於民進黨來講，民進黨的標準是別人去全部都是統戰，自己去通通沒問題，雙標不得了。
黃國昌暗酸，這個問題應該要好好去問問沈伯洋，因為沈伯洋說過所有交流都是統戰，那現在勞動部長過去中國去被統戰了嗎。黃國昌說這應以嚴肅的態度來面對，民眾黨支持健康永續對等的交流，請民進黨不要一天到晚搞雙標。
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