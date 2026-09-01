洪申翰擬赴陸出席APEC部長會議 許宇甄諷雙標：中國風險會認黨證？

針對勞動部長洪申翰將赴南京參加APEC人力資源發展部長會議，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，國民黨支持兩岸維持交流對話，政府官員為國際會議赴陸、爭取台灣參與權益，當然不會為反對而反對，但民進黨政府應先向人民交代，為什麼國民黨赴陸叫「統戰」、「賣台」，換成民進黨部長赴陸，就成了「對等尊嚴」？難道中國風險還會辨識黨證？

許宇甄批，日前綠委才警告洪申翰赴陸可能「有去無回」，政府至今也維持赴陸橙色旅遊警示，如今部長卻準備親赴南京。請問中國大陸到底危不危險？如果危險，為何部長可以去？如果可以正常參與國際會議，民進黨過去又憑什麼把所有兩岸交流妖魔化？一邊拿「中國威脅」嚇人民，一邊自己買機票赴陸，國安標準如此伸縮自如，只剩政治算計。

許宇甄指出，台灣自1991年以「Chinese Taipei」名義參與APEC，各會員均以「經濟體」身分參與。今年中國是主辦經濟體，中方簡體中文官方文件過去即有使用「中國台北」的慣例。洪申翰既然決定赴南京，就應事前掌握情況、堅守我方權益，別到了現場才把早已可預見的稱謂問題炒成政治大戲。真正要捍衛的是台灣實質參與及平等權益，不能把國際場合當成國內政治表演舞台。

許宇甄強調，洪申翰這趟南京行，正好戳破民進黨多年來操作兩岸恐懼的雙重標準。綠營赴陸叫交流，藍營赴陸叫統戰；自己去叫捍衛台灣，別人去就被抹紅賣台。民進黨若連國安風險都要看黨證決定，傷害的正是台灣社會對國安政策的信任。