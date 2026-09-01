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爆料潘孟安住廠商豪宅更一審判賠30萬 王鴻薇：判決受壓，將繼續上訴

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

國民黨立委王鴻薇爆料屏東縣前縣長、總統府秘書長潘孟安擔任賴清德總統競選總幹事北上輔選期間，入住力麗集團旗下「力能能源科技」董事長楊宗名下價值5000萬的萬華豪宅「力麒御品」，更一審判王賠30萬、移除部分影片內容並不得再散布。王鴻薇今表示，判決內容自相矛盾，顯然仍受到潘孟安的壓力，她會繼續上訴。

王鴻薇表示，這樣的結果令人遺憾，尤其更一審判她賠償卻又可免除移除貼文及影片，這是兩邊各打五十大板的判決，顯然仍受到潘孟安的壓力。為了維護公共利益與言論自由，政治人物本應受檢驗，她決定繼續提出上訴。

王鴻薇指出，本案在最高法院廢棄判決發回更審時已認為，她發言前已查證潘孟安居住該屋一段期間，房屋所有權人是力能公司董事長、天方公司的法人代表楊宗，天方公司2021年取得發電業經營許可，在屏東縣林邊開發地面型太陽能案場；同時也表示她在記者會出示所調查的事證，以潘孟安長期居住於楊宗房屋的查證結果為基礎，開展關於建商集團房屋讓潘孟安居住的事實陳述，及後續的主觀質疑、評論。甚至對於我的有罪判決，用「已嫌疏略」這樣的重話。

王鴻薇說，過去類似判決以公共利益及政治人物可受公評判決不罰所在多有，現在法官判她可免移除貼文，顯然也認為此事件應訴諸公評合理評價，但又對她罰款，判決內容自相矛盾，背後壓力明眼人都看得出來。

王鴻薇提到，去年十月，民進黨立委王義川在節目中談「假議題操作四步驟」，公開說明「操作假議題」的四步驟戰術，描述造謠流程「丟出假議題、製作哽圖、讓對方澄清、再拿澄清打一次」，甚至形容這是「勝利方程式」，顯然已經是煽動群眾惡意造謠，但士林地院卻說「主軸是討論假議題的操作手法」，不符合「散布謠言」要件因此裁定不罰。

王鴻薇再指出，雲豹能源前董事長賴勁麟，不滿時任立委的民眾黨主席黃國昌公開批評賴是「綠能貪腐集團」的核心首腦並大賺黑心錢，因而提起民事訴訟求償。法院不但判決賴勁麟敗訴，理由認定綠能政策與公眾利益息息相關，而賴勁麟當時身為指標性綠能企業董事長，其政治背景與企業獲利是否合理，屬於可受公評的重大政治與公共議題，黃國昌的言論屬於正當的政治監督與評論。

王鴻薇質疑，同樣的標準，未來的總統府秘書長長住在「綠能」公司董事長豪宅，綠能政策與公眾利益息息相關，就不是「重大公益」事項，請問這不是司法雙標，什麼是司法雙標？

王鴻薇批評，當司法權服膺於執政意志，當執政黨利用判決撻伐異己，恫嚇民主監督制度，傷害的不只是司法信任，更是讓國家憲政根基土崩瓦解。但是她不會被打敗，在野監察不會倒下，她會堅持繼續上訴，對抗這個染指司法，濫權蠻橫的惡質政府。

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