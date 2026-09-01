影／確定前往南京出席APEC 洪申翰證實已收到邀請函

勞動部長洪申翰今天出席勞動部普渡儀式，受訪時證實將前往南京出席APEC，並已收到邀請函，強調不論會議地點設在哪裡，台灣參與國際、與國際社會接軌的立場都不會改變。

洪申翰表示，APEC是台灣得以正式會員身分參與的重要國際多邊合作平台，在APEC的運作規範中，各會員經濟體皆秉持平等參與的核心精神。正因如此，APEC始終是台灣重要的國際參與途徑，也是提升國際能見度的關鍵舞台。

至於會不會面臨中國的打壓或「吃豆腐」，洪申翰說，台灣作為 APEC的正式會員，有在正式會員上面的相關權利。所以不管發生什麼樣的情況，都會清楚地說明跟爭取作為一個正式會員該有的權利，以及平等參與、對等尊嚴的互動，也是台灣參與國際會議的基本原則。

勞動部長洪申翰今天證實將前往南京出席APEC，並已收到邀請函。記者胡經周／攝影