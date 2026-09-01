傅崐萁為刪購買弱勢月餅預算致歉 總統府：假道歉、真卸責

國民黨立委翁曉玲提案刪凍總統府國務機要費，導致府方無法採購庇護工場月餅，引發批評，國民黨立院黨團總召傅崐萁今天開記者會鞠躬道歉並表示，只要有被棄單的，國民黨團概括承受。總統府發言人郭雅慧回應，這是用假道歉、實則推卸責任，謊稱總統府棄單、總統不願意買，然後由國民黨來承接，這個說法完全顛倒黑白。

郭雅慧表示，國民黨團道歉很好，願意處理訂單也很好，不過很可惜道歉並沒有真心，翁曉玲也不在現場。府方沒有辦法接受的是，這筆國務機要費遭刪凍為0元的過程當中，針對庇護工場月餅的訂單已經下訂，總統府在公開場合和私下求情，都有反覆進行說明，國民黨不應在已造成實質的衝擊之後，今天用說是道歉的方式，實際在推卸責任。

立法院新會期今天報到，郭雅慧說，新年度預算又送進國會了，期待預算審查，應該回歸到理性，更重要的是希望庇護工場、弱勢團體還有身心障礙朋友們，工作權不應該受到影響。

針對傅崐萁表示，支持總統府應在明年度國務機要費以3倍預算購買弱勢團體月餅。郭雅慧說，有關於國務機要費，在審查過程總統府都有充分說明，「我們也期待在新的年度，又要再一次進行預算審查，能夠回歸理性。」