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影／大寶赴美交換學生遭質疑占名額 蔣萬安：依規定甄選

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台北市長蔣萬安大兒子蔣得立獲選115學年度國際交換學生被質疑是否符合資格、占用名額一事，蔣萬安下午出席台北巿議會施政總質詢時受訪，表示這是孩子自己的決定，也是依照規定、程序報名，也經過甄選的過程，和太太就是尊重而且支持。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安大兒子蔣得立獲選115學年度國際交換學生被質疑是否符合資格、占用名額一事，蔣萬安下午出席台北巿議會施政總質詢時受訪，表示這是孩子自己的決定，也是依照規定、程序報名，也經過甄選的過程，和太太就是尊重而且支持。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安長子蔣得立獲選台北市教育局115學年度國際交換學生，將赴美國進行為期1年的交換學習，引發外界對於其具有美國國籍、是否符合申請資格，以及是否涉及占用交換學生名額等質疑。蔣萬安今天受訪證實，蔣得立確實具有美國國籍，並強調孩子是依規定、程序報名，也經過甄選程序，他與妻子尊重並支持孩子的決定。

依台北市教育局公開資料，115學年度國際交換學生計畫共選出25名學生，將前往美國、加拿大進行為期1年的交換學習。依計畫規定，參與學生須休學1年，返台後再繼續完成高中學業。蔣得立獲選一事日前也已獲蔣萬安證實。不過，蔣得立因在美國出生、具有美國國籍，引發議員質疑其是否符合交換學生計畫資格。有議員質疑，申請交換學生須取得「美國簽證」，如果蔣得立本身已具有美國國籍，是否還能取得美國簽證；此外，美國籍學生前往美國進行交換，形同「美國人回美國」，也被質疑是否因此占用其他學生的交換名額。除名額問題外，外界也關注雙重國籍身分是否符合計畫申請資格，以及蔣萬安身為台北市長，相關甄選過程是否涉及利益迴避問題。蔣萬安今天下午出席台北市議會施政總質詢前受訪表示，這是「孩子自己的決定」，也是依照規定、程序報名，並經過甄選過程。他說，自己與妻子就是「尊重、而且支持」。對於蔣得立是否具有美國國籍，蔣萬安則直接表示「他是」。蔣萬安進一步說明，當年妻子因工作關係赴美，「所以老大那時在美國出生，所以他當然是有美國國籍」。

蔣萬安 赴美 名額 交換學生

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