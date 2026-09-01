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洪申翰擬赴陸APEC部長會議 李彥秀：賴清德測兩岸春暖花開試金石

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
勞動部長洪申翰將在9月下旬前往南京，參加APEC人力資源發展部長會議。聯合報系資料照
勞動部長洪申翰將在9月下旬前往南京，參加APEC人力資源發展部長會議。聯合報系資料照

勞動部長洪申翰將在9月下旬前往南京，參加APEC人力資源發展部長會議。國民黨立委李彥秀說，此舉是綠營在反中旗幟下的一大步，形同賴清德總統測試兩岸有無機會春暖花開的試金石，國民黨樂見兩岸互動，甚至重啟官方互動絕對是正確方向，盼陸方釋出善意，但也需觀察綠營意識形態是否改變及對大選的影響。

李彥秀表示．台灣以「中華台北」經濟體的名稱，成為APEC正式的會員，當然有權利也有責任參與相關會議，善盡台灣的國際社會責任，洪申翰願意出席9月在南京舉行的APEC人力資源發展的部長會議，當然可以算是民進黨在「反中抗中」旗幟下踏出重要的一步，也代表賴清德總統願意以洪申翰作為測試兩岸關係有沒有機會「春暖花開」的試金石。

李彥秀指出，國民黨始終認為，兩岸關係正常的發展與交流，甚至重啟官方互動絕對是正確的方向，更對兩岸關係有絕對的幫助。也希望中國大陸作為東道主，能夠釋出更多的善意，讓洪申翰順利成行與會，「洪申翰的一小步，兩岸關係的一大步」。

李彥秀說，民進黨兩年多來，高舉反中抗中的大旗，也讓深綠獨派以及青鳥高強度的動員，洪申翰突然表態願意前往上海，是否代表民進黨「反中抗中」的意識形態會有重大的改變，民進黨內基本教義派是否在「賴清德高喊中華民國」後，仍接受兩岸逐漸走向官方交流，是否對於2028選舉產生影響，都需要進一步觀察。

國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照

洪申翰 李彥秀 APEC 賴清德

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