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社福1.5萬盒中秋禮有找落了 國民黨喊：總統府不要的全埋單

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照

總統府原規畫向全台身心障礙庇護工場及相關團體採購約1.5萬盒中秋禮盒，卻因預算問題取消或縮減訂單，國民黨文傳會主委陳以信今表示，不該讓最無辜、最沒有能力承擔政治風險的弱勢團體，承受政府取消訂單的後果。黨主席鄭麗文決定公益採購，承接1.5萬盒中秋禮盒，「總統府不要的、國民黨全買！」

陳以信表示，國民黨行服會已逐一致電媒體報導涉及總統府取消訂單的37家業者，目前確認有26家訂單受到影響，其中願意並能供貨給國民黨的約有一萬盒，國民黨已下訂單全數購買。

他指出，國民黨進一步清查全台相關庇護工場或團體，仍有其他20餘家能在中秋節前供貨，國民黨也決定對其增加採購約五千盒，讓這筆訂單真正照顧更多弱勢朋友。

陳以信轉述，鄭麗文強調，「購買1.5萬盒禮品沒有複雜的政治目的，只有一個單純的心願，就是讓每一位努力工作的身心障礙朋友知道，他們認真做出的產品有人珍惜，他們付出的每一分勞動都值得尊重。」

鄭麗文呼籲，政治紛爭不應凌駕人性，不能踐踏政府信用。中秋原本就是團圓與分享的節日，希望大家一起讓今年中秋少一點政治算計，多一點對弱勢的支持，對勞動的尊重，以及台灣社會最珍貴的人情溫暖。

社福 中秋 國民黨 總統府 鄭麗文

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