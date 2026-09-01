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國慶主視覺公布 慶籌會：韓國瑜盼台灣團結一體

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國慶籌備委員會今日公布國慶大會主題及主視覺。記者邱德祥／攝影
國慶籌備委員會今日公布國慶大會主題及主視覺。記者邱德祥／攝影

國慶籌備委員會今日公布國慶大會主題及主視覺，將邀請500名民眾親臨國慶大會現場觀禮。慶籌會秘書長、內政部次長吳堂安表示，今年國慶主題以「TAIWAN．TOGETHER AS ONE」為核心精神創作，慶籌會主委韓國瑜基於立法院大家長身分，盼不管任何族群、政黨，都是台灣的一份子，最大的精神要團結共同努力、大家是一體的。

吳堂安說，今年國慶主視覺已在臉書粉專先曝光，本次設計依慶籌會主委韓國瑜所訂主題延伸，以「TAIWAN．TOGETHER AS ONE」為核心精神創作，雙十圖形以晶片矩陣概念構成，象徵無數創新能量彼此串聯，如同晶片中的每一個運算單元，匯聚眾人力量，共同推動國家持續向前。

吳堂安說，色彩靈感源自中華民國國旗的顏色，透過向中央匯聚的亮麗光影及層次變化，呈現力量凝聚與希望綻放的瞬間。閃耀的晶片意象象徵台灣持續創新、邁向未來，也代表每一個人都是國家發展不可或缺的一分子；此外，這3年主視覺設計都是匿名，今年也同樣由一群年輕創作者共同設計。

媒體詢問，韓國瑜以「TAIWAN．TOGETHER AS ONE」為核心創作，是否有感於近來朝野紛爭？吳堂安說，不管是任何的族群、任何的政黨都是生活在中華民國台灣，立法院審議預算朝野政黨黨一定有各自目標。既然預算審議完成了，韓國瑜基於在立法院大家長身分，希望不管是任何族群、政黨，都是台灣的一份子，最大的精神要團結共同努力、大家是一體的。

慶籌會大會處處長羅正杰指出，凡年滿18歲且持有中華民國國民身分證者，皆可於國慶官網報名現場觀禮，大會將抽出500名幸運民眾近距離感受國家慶典，並獲得精美國慶紀念禮品。報名時間自9月3日上午10時起，至9月10日24時止，報名截止後，以電腦抽籤選出中獎者，預計9月18日中午12時公布結果，獲選者需在9月20日下午5時前完成線上確認，未完成者視同放棄獲選資格。

吳堂安也說，今年國慶系列活動兼具傳統與創新，除精彩表演外，也安排國軍空中分列式，並與新北市、台東縣串聯辦理相關慶祝活動。

慶籌會秘書長吳堂安（右）表示，今年國慶主題訂為「中華民國快樂」，以親切、直接的語言，傳遞全民共同慶賀國家的喜悅，展現自由、團結與希望。記者邱德祥／攝影
慶籌會秘書長吳堂安（右）表示，今年國慶主題訂為「中華民國快樂」，以親切、直接的語言，傳遞全民共同慶賀國家的喜悅，展現自由、團結與希望。記者邱德祥／攝影

韓國瑜 國慶 韓國

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