影／雙十國慶主視覺公布 開放500名民眾現場觀禮

國慶籌備委員會今天正式公布國慶大會主題及主視覺，並宣布將邀請500名民眾親臨國慶大會現場觀禮。慶籌會秘書長吳堂安表示，今年國慶主題訂為「中華民國快樂」，以親切、直接的語言，傳遞全民共同慶賀國家的喜悅，展現自由、團結與希望。民眾觀禮活動將自9月3日起開放線上報名，歡迎踴躍參加，一同歡慶國家生日。

吳堂安表示，今年國慶主視覺已於「中華民國讚國慶」Facebook 粉絲專頁搶先曝光，本次設計依慶籌會主任委員韓國瑜所訂主題延伸，以「TAIWANㆍTOGETHER AS ONE 」為核心精神進行創作，雙十圖形以晶片矩陣概念構成，象徵無數創新能量彼此串聯，如同晶片中的每一個運算單元，匯聚眾人力量，共同推動國家持續向前。色彩靈感源自中華民國國旗的顏色，透過向中央匯聚的亮麗光影及層次變化，呈現力量凝聚與希望綻放的瞬間。閃耀的晶片意象象徵台灣持續創新、邁向未來的燦爛光芒，也代表每一個人都是國家發展不可或缺的一分子。

吳堂安指出，凡年滿18歲且持有中華民國國民身分證者日，皆可於國慶官網報名現場觀禮，大會將抽出500名幸運民眾近距離感受國家慶典，並獲得精美國慶紀念禮品。報名時間自9月3日上午10時起至9月10日24時止。報名截止後 將以電腦抽籤方式抽出獲選民眾，預計於9月18日中午12時公布結果，獲選者須於9月20日下午5時前完成線上確認，未完成者視同放棄獲選資格。

吳堂安進一步表示，今年國慶系列活動兼具傳統與創新，除規劃多元精彩表演外 也安排國軍空中分列式 並與新北市、臺東縣串聯辦理相關慶祝活動，透過中央與地方共同參與，營造全民歡慶國家生日的熱鬧氛圍，讓光輝10月充滿温馨、歡愉的節慶氣息。

慶籌會提醒，10月10日國慶大會當日獲邀參加慶典活動的來賓務必攜帶國民身分證，並佩戴大會核發的「觀禮證」，經查驗後方可入場，同時配合現場安全檢查及相關注意事項，以維護活動安全及順利進行。