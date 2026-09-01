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外交部：去年12月至今 我逾300人次赴中參加各項APEC會議 安全平順
勞動部長洪申翰將於9月下旬前往大陸南京參加APEC人力資源發展部長會議。外交部說明，自去年12月到今年8月底止，我國已有超過300人次前往中國參會，過程平順沒有發生意外情形，針對洪申翰將率團與會，外交部已再次透過管道要求中方務必確保我團在中國期間的安全平順，並已促請其他APEC會員共同關注。
外交部指出，中國於2024年爭取今年「亞太經濟合作」（APEC）主辦權時，在我國及理念相近國家共同要求下，以書面保證將確保各APEC會員赴中與會人員的人身安全；我國及理念相近國家之後也不斷提醒中方務必忠實履行上述承諾。
外交部表示，自去年12月至今年8月31日止，我國已有25個部會及單位、超過300人次依據外交部與中方交涉達成的安排前往中國，參加包括部長及高階會議在內的各項APEC會議，過程平順，並未發生意外情形。
外交部說，有關洪申翰將率團與會，外交部已再次透過管道要求中方務必確保我團在中國期間的安全平順，並已促請其他APEC會員共同關注；外交部將續與勞動部密切聯繫，積極協助各項與會事宜。
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