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吉爾吉斯喊一中 外交部籲國際正視中國脅迫利誘行徑

中央社／ 台北1日電

吉爾吉斯與中國發布聯合宣言重申支持一中原則外交部今天譴責相關內容嚴重貶抑台灣主權，正告吉爾吉斯政府勿扈從中國扭曲的不實論述，並強調兩岸互不隸屬，呼籲國際社會嚴肅正視中國長期脅迫、利誘他國政府改變其主權決定的行徑。

中國外交部今天發布「中華人民共和國和吉爾吉斯共和國關於高質量發展新時代全面戰略夥伴關係的聯合宣言」及「中華人民共和國和吉爾吉斯共和國永久睦鄰友好合作條約」，提及吉方重申支持一中原則，認為聯大第2758號決議的權威性不容質疑與挑戰。

外交部對此發布新聞稿表示，中國與吉爾吉斯的發言內容嚴重貶抑台灣主權。外交部針對中國持續透過與他國互動的國際場合，一再散布突顯其威權思想的「一中」荒謬言論，意圖破壞國際社會穩定與和平，予以最嚴正的駁斥與譴責，並正告吉爾吉斯政府勿扈從中國扭曲的不實論述。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的客觀事實與台海現狀。任何意圖抹黑台灣主權地位的聲明論述，皆無法改變此一事實。

外交部再次呼籲國際社會，應嚴肅正視中國長期利用各種方式脅迫，以及利誘他國政府改變其主權決定的行徑。這不僅是對台灣的打壓，更是對全球民主體制與國際法治秩序的重大挑戰。

外交部重申，台灣將持續與所有理念相近的國家深化合作，堅守民主陣線，無論面對何種形式的經濟脅迫與外交霸凌，中華民國台灣都會堅守既有立場，積極與世界接軌，展現國家韌性。

外交部 吉爾吉斯 一中原則

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