【重磅快評】別用政治腦獵巫 人民有不討論政治的自由

最近有大學生在社群平台分享自己的租屋、住宿生活，這本來是年輕人再普通不過的日常，沒想到民進黨立委吳思瑤在學生貼文下留言介紹自己推動的「新宿舍運動」，貼文者婉拒政治宣傳，未料進一步引發綠營支持者出征。學生原本單純的生活分享，就這樣被政治人物「蹭」成政策宣傳，隨後引發網路兩邊的政治攻防。

這和近日台北車站的「2戰區光合系統」事件，合併一起看，其實有同樣令人不安的相似性。一個是把學生的日常生活拉進政治宣傳，一個是把陌生人的筆電畫面拉進國安想像；前者是「什麼都要蹭成政績」，後者是「什麼都可能是敵人滲透」。這與去年大罷免期間，台灣曾經現各種獵巫場景，讓人有著熟悉的既視感。

宿舍事件的起因是原PO學生對吳思瑤回覆表示，知道選舉將近，但希望自己的貼文不要出現政治內容與推廣，請立委不要在底下留言。未料遭網路出征，部分網友與綠營支持者認為學生享受政策卻拒絕談論政治很不合理，批評其為「民主富二代」、「身在福中不知福」，甚至肉搜出學生的家人與經營的店家，前往Google評論刷一星負評，導致該學生最終關版。

事後該名學生澄清照片中的房間其實是自己在校外附近承租的租屋處，並非學校宿舍，與政府的「新宿舍運動」無直接關係。吳思瑤等於蹭錯對象。

在此同時，一名高姓男子日前在台北車站只因使用一台筆電，螢幕上出現幾個「2戰區光合系統」簡體字，遭人聯想到中國輿情監控、境外滲透，拍照上傳網路，民進黨立委林楚茵立即反應，直指台北車站人流多，是重要交通樞紐，如果真的在監控，是嚴重的國安警訊。事後警方循線找到當事人，追查後發現，所謂神祕「系統」，不過是一名民眾等候友人時聽線上理財課程，螢幕上的名稱只是講師使用的代號，這場「抓共諜」大戲證明是一場烏龍爆料。

從「共諜疑雲」到「原來是誤會」，前後不過一天。真相還沒查清楚以前，一個普通人差點被送上輿論的審判台。國安固然不能開玩笑。台灣面對境外滲透、假訊息與認知作戰，提高警覺有其必要。但「提高警覺」與「先貼標籤再查證」之間，有一條不能跨過的紅線。

看到簡體字就想到中國，看到「戰區」就想到軍事，看到陌生人在公共場所使用筆電，就懷疑是不是在蒐集情報。若這種邏輯成為日常，是不是民眾連在公園拍照、搭捷運工作、看影片、上網課，都得先證明自己「沒有問題」， 非得搞到如此草木皆兵不可？

學生沒有替政府宣傳政策的義務，他在自己的貼文裡客氣婉拒政治性留言，是他的權利。人民沒有義務讓自己的每一個生活選擇，都接受政治解讀及審判。人民可以關心政治，也可以不關心；可以支持某個政黨，也可以誰都不支持；可以每天追政治新聞，也可以只想看美食、電影、旅遊與寵物。

在台灣，人民應該要有「我可以不談政治」的自由，這才是民主自由最基本的模樣。