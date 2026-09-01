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聯大開議 外交部：訴求台灣有意義參與聯合國體系 堅定維護現狀

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
聯合國大會8日起在紐約開議，外交部常務次長葛葆萱（右二）舉行記者會說明推案情形。記者張文馨／攝影
聯合國大會8日起在紐約開議，外交部常務次長葛葆萱（右二）舉行記者會說明推案情形。記者張文馨／攝影

聯合國大會8日起在紐約開議，外交部常務次長葛葆萱舉行記者會表示，今年三項推案訴求包含聯大第2758號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系；我國堅定維護現狀；以及台灣向聯合國及國際社會承諾和平解決爭端，並堅定維護國際法秩序。此外，葛葆萱說，持續洽請友邦為我致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），以及在聯大總辯論中為我發聲。

今年聯大總辯論的主題是，恢復信任、應對轉型：一個普惠全民的聯合國」（Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations that Delivers for All）。

葛葆萱表示，台灣2350萬人卻仍遭排除於聯合國體系之外，這都根源於中國扭曲聯大第2758號決議的內容，並將該決議與其所宣稱的一中原則畫上等號，謬稱中國在聯合國體系中代表台灣，意圖在法理上抹煞中華民國台灣是主權國家的事實，更不當剝奪台灣參與聯合國體系的正當權利。

葛葆萱指出，中國近年持續在台海及亞太地區升高威脅，運用包括軍事恫嚇、網路攻擊及經濟脅迫等灰色地帶戰術，企圖單方面改變台海及區域現狀；今年7月，中國更實施民族團結促進法，藉由其國內法規進行長臂管轄與跨境鎮壓，嚴重侵害全球自由、民主與人權，並引發美國、歐盟、澳洲等國及國際社會嚴重關切。

葛葆萱指出，台海和平穩定對全球安全與繁榮至關重要，尤其台灣海峽是全球最繁忙的航道之一，亦為全球供應鏈之重要命脈。我政府將堅定維護台海和平、捍衛國家主權與自身安全，並將與友邦及理念相近國家合作，力守民主自由防線，穩健、務實的推動台灣參與國際組織各案。

針對今年在聯合國的推案訴求，葛葆萱表示，聯大第2758號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣的參與，以利台灣對加速實現「永續發展目標」（SDGs）做出貢獻。

接著，葛葆萱表示，我國堅持維護台海現狀，並全力守護台海的和平與穩定。維持現狀不僅被國際社會高度認同與信賴，獲得民主夥伴的支持，更是台灣民意的高度共識，台海的和平與穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

最後，葛葆萱表示，台灣向聯合國及國際社會承諾和平解決爭端，並堅定維護國際法秩序；任何破壞台海現狀的企圖與作為，就是破壞聯合國憲章中禁止使用武力與要求和平解決爭端原則。

葛葆萱說，外交部今年除將繼續洽請友邦常任代表為我聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），以及請友邦在預訂22日至26日及28日舉行的聯大總辯論中為我發聲，友邦聯名函亦將為我國強力表達上揭各訴求。

此外，外交部長林佳龍亦將發表以「恢復信任：台灣在自由世界應有的正當地位」（Restoring trust: Taiwan’s rightful place in the free world）為題的專文，親自向全球各界說明我政府立場，強調聯合國必須遵循其憲章，公平正義地對待國際社會的所有成員，才能重拾國際社會對聯合國的信任。

外交部 聯合國 和平

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