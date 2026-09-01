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洪申翰擬赴南京APEC部長級會議 民進黨團：地點在中國也不缺席
亞太經濟合作會議（APEC）即將在上海展開，勞動部長洪申翰預計參加APEC人力資源發展部長會議，民進黨立院黨團1日表示，台灣是APEC成員之一，不會因為地點在中國就缺席，只要在對等、尊嚴的情況下，台灣當然要出席。
洪申翰預計9月21、22日前往中國大陸南京，出席2026年APEC人力資源發展部長會議，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，大家是不是很怕他去了被抓起來，從此回不來？莊瑞雄指出，中華民國台灣是APEC會員，台灣既然是成員，受到邀請就會去參加。
莊瑞雄說，在對等、尊嚴的情況下，台灣當然要出席，不會因為地點在中國，或在任何地方，台灣就缺席；莊瑞雄也表示，勞動部長代表台灣去分享台灣的勞動經驗，與各國做討論是一件好事。
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