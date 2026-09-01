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115年國慶主視覺延續紅藍白3色 以方格拼出雙十圖案
國慶籌備委員會今天中午搶先在臉書粉專「中華民國 讚國慶」更換國慶主視覺大頭貼，整體延續白、藍、紅國旗配色呈現，但改以方格拼出雙十圖案，下方寫著「中華民國生日快樂」，以及英文標語TAIWAN TOGETHER ASONE。
「中華民國 讚國慶」臉書中午更新大頭貼照與封面照片，曝光民國115年國慶主視覺。整體延續中華民國國旗藍、白、紅3色，不過一改去年的粉刷質感，改以一塊塊方格拼出雙十圖案，其中左側為藍色系，右側為紅色系，並搭配漸層色呈現。
字樣方面，延續去年在雙十圖案下方寫著「中華民國生日快樂」及國旗圖樣；英文標語則改為大寫的TAIWAN TOGETHER AS ONE，與114年的BeautifulTaiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow不同。
立法院長韓國瑜自113年首度擔任慶籌會主委，而113年、114年、115年國慶主視覺的雙十標誌都以白底、藍色、紅色國旗配色呈現。
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