115年國慶主視覺延續紅藍白3色 以方格拼出雙十圖案

最近有大學生在社群平台分享自己的租屋、住宿生活，這本來是年輕人再普通不過的日常，沒想到民進黨立委吳思瑤在學生貼文下留言介紹自己推動的「新宿舍運動」，貼文者婉拒政治宣傳，未料進一步引發綠營支持者出征。學生原本單純的生活分享，就這樣被政治人物「蹭」成政策宣傳，隨後引發網路兩邊的政治攻防。

2026-09-01 13:50