業者籲政院盡速副署無人載具條例 盼設立「中部試飛與驗證基地」

無人機業者今拜會國民黨立院黨團表達訴求，希望預算能盡快落地並轉成訂單，副署無人載具發展條例。國民黨團總召傅崐萁說，現代戰爭凸顯無人機關鍵地位，台灣具完整產業鏈，有望成第二座護國神山。籲政府以租稅優惠、留才與完備法制扶植中小企業，開放軍民共用試飛場域，政院並應速副署無人載具發展條例，率本土業者打世界盃。

無人機業者今上午拜會國民黨團，呼籲行政院重視產業需求，讓預算能盡快落地並轉成訂單、產能，技術、人才留在台灣，盡速副署無人載具發展條例，並期盼解決空域與場地困境，設立「中部試飛與驗證基地」，及提出避開轉型陣痛與提供國際認證支援等訴求。也強調台灣無人機發展，「去紅」是首要訴求。

國民黨立委羅廷瑋說，他代表台中所有業者的心聲，要解決空域的場地問題，建立中部專屬的中大型無人機的試飛跟認證中心，台中港區、烏日、西南東區、太平、旱溪等都是低人口密度，可以劃設成專用專辦的試飛場域，並簡化場域申請，放寬研發試飛限制。整合民航局相關法規，讓民航法為了無人機適時放寬。

羅廷瑋說，拜託經濟部做無人機軟硬體整合的研發聯盟，最後則是要有非紅供應鏈的轉型補貼。他一定會在黨內不斷發聲，聽說業者們一早就從民眾黨開始拜訪也拜訪民進黨，相信業者不分藍綠白，心中只有無人機。

國民黨團書記長許宇甄說，無人機產業可能會成為第二座護國神山，須有更多資源投入，不能只有一次性採購，應該要是長期產業發展，讓大家願意投入且敢投入。希望行政院副署無人載具發展條例，不能用不副署的方式讓業者無所適從。

傅崐萁表示，近年現代戰爭模式徹底轉變，無人機與蜂群作戰已成掌握戰場的關鍵。台灣具備完整上中下游產業鏈，極具潛力成為全球無人機的重要生產基地與輸出大國，更有望發展成第二座護國神山。

傅崐萁指出，台灣無人載具中小企業資本規模有限，政府更應全力扶持，透過租稅減免、留才獎勵及完備法制，協助業者發展，加入可信賴產業鏈並提升量能，強化國防自主、具備反封鎖能力。

傅崐萁強調，立院已三讀通過發展條例，行政院應盡速副署。此外，國內軍用機場多為軍民兩用，政府應開放給業者在中部有更多試驗試飛場域，由國家帶領本土業者集合力量打世界盃。

無人機業者拜會國民黨團出席名單有雷虎科技股份有限公司技術長楊富森、漢翔工會理事長于正道、原資系統整合有限公司副總經理盧菁文、艾若颯航太科技股份有限公司總經理謝宗廷、威特聯股份有限公司執行長鍾杰穎、全球智能運輸有限公司曾士銘。