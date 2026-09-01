江啟臣接見日眾議員中谷元 感謝長期堅定支持台灣

立法院副院長江啟臣8月31日下午，接見日本眾議員中谷元一行。江啟臣說，中谷元長年關注國防、安全及區域戰略議題，更多次重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮的重要性，持續以具體行動支持台灣，充分展現台日之間的深厚情誼。

立法院發布新聞稿指出，江啟臣於8月31日下午，在國民黨立委陳永康、葛如鈞，以及淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中陪同下，接見中谷元一行4人。

江啟臣首先向中谷元一行表達誠摯歡迎，表示上週雙方才於日本東京舉行的「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）歡迎晚宴中會面，今日再次於台灣相聚，備感親切。

他指出，中谷元從政資歷深厚且歷任要職，長年關注國防、安全及區域戰略議題，在2025年擔任防衛大臣期間，更多次重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮的重要性，持續以具體行動支持台灣，充分展現台日之間的深厚情誼。

江啟臣指出，當前國際地緣政治快速變動，印太區域安全情勢日益複雜，台灣與日本在地理位置、安全環境及民主價值上均具有密切關聯，區域和平、安全與穩定更有賴雙方深化交流與合作。中谷元長期投入國防及安全事務，具有豐富政策經驗，江啟臣表示，他也盼藉由此次會面向中谷元請益，為台日未來相關合作創造更多可能。

中谷元感謝江啟臣等人撥冗接待。他表示，面對印太地區安全情勢日益複雜，日本高度關注區域和平穩定，也持續檢討安全保障政策，包括優化自衛隊人員待遇、推動無人機等新興科技運用，以及提升整體防衛量能等。

他強調美日同盟及區域夥伴合作的重要性，認為第一島鏈的和平穩定攸關整體安全，各方均應提升安全意識，並就資訊共享方面持續深化溝通與合作。

中谷元也提及8月初來台參加「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」時，他曾公開倡議面對國際社會日益複雜的安全挑戰，維護民主、自由及以國際法為基礎的國際秩序至關重要，並表示日本將持續強化安全保障政策及資訊能力，為維持區域和平穩定全力以赴；台灣與日本在不同領域各具優勢，期盼未來持續深化交流、相互學習。

雙方另就台海和平穩定、區域安全、國防政策及科技合作等議題廣泛交換意見。此次會談歷時約45分鐘，氣氛友好熱絡，最後在互贈紀念品及合影後圓滿結束。