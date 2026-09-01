影／行政院長被凍薪今天沒薪水 卓榮泰：我只要站在公道、正道上面

行政院長卓榮泰的「凍薪案」今天正式生效，他今天參加全球離岸風電領導企業沃旭能源今天舉辦 920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工暨運維儀式受訪表示，他依法執行工作，為國家、為人民來依法做我們該做的事情。不會去迎合特別委員喜好，為公務人員，對於金錢的誘惑，或是整個財務金錢的威脅，我們都置之度外。​

卓榮泰今天在台中受訪，談到自己被凍薪一事，他說自己今天還沒進行政院，他表示，作為政府的人員，國家和人民的奉俸，依法執行我們的工作，為國家、為人民來依法做我們該做的事情。不會去迎合特別委員喜好，為公務人員，對於金錢的誘惑，或是整個財務金錢的威脅，我們都置之度外。​

卓榮泰說，他只希望立法院能夠按照法定的憲法時間，能夠完成預算的審議，讓國家的政策、建設能夠向前走。​他個人只要站在公道、正道上面，這個世界對他來講自然就平和。

全球離岸風電領導企業沃旭能源今天舉辦 920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工暨運維儀式，行政院長卓榮泰到場。記者黃仲裕／攝影