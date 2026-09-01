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影／蔣萬安回應賴瑞隆下戰帖「牽拖陳亭妃？」 陳質疑蔣「問A答B」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
蔣萬安回應賴瑞隆下戰帖「牽拖陳亭妃？」陳質疑蔣又「問A答B」。記者周宗禎／攝影
蔣萬安回應賴瑞隆下戰帖「牽拖陳亭妃？」陳質疑蔣又「問A答B」。記者周宗禎／攝影

台北市長蔣萬安為反擊綠營對遮陽傘窮追猛打，更在議會脫口指出高雄前鎮漁港改建問題、「議員要不要用一致標準？」引來民進黨高雄市長參選人賴瑞隆下戰帖，蔣昨天反問「要不要先問問看台南陳亭妃委員的意願？」陳亭妃上午質疑蔣拖她下水，請蔣萬安「別再問A答B」。

綠營議員日前質詢蔣萬安格柵吸菸區與遮陽傘等政策，蔣拿前鎮漁港改建從「3千萬元暴增至81億元」反擊，要求民進黨別雙標；賴瑞隆氣憤說要找蔣辯論，蔣反問「要不要先問問看台南陳亭妃委員的意願？」，為政策辯護、拒搭舞台，也助攻同黨謝龍介。

陳亭妃對蔣萬安拿她當擋箭牌不以為然，她說，蔣萬安不應該問A答B，他應該針對賴瑞隆對他的質疑，也就是「為什麼要把前鎮漁港的建設講得這麼不堪？」他認為蔣萬安應該正面回應賴瑞隆，先把自己的問題解決才來說別人。

民進黨對蔣萬安窮追猛打，北市推無菸城市政策在西門町等商圈設置指定吸菸區，格柵式吸菸區落成即引發議論，綠營痛批設計醜陋、具羞辱性，市府緊急拆除綠營再批這百萬元建造經費泡湯，蔣則表示願意聆聽民意、即刻改善。

蔣萬安 陳亭妃 賴瑞隆

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