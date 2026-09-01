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【重磅快評】林楚茵至少學一下郭昱晴 民進黨每下愈況

聯合報／ 主筆室
民進黨立委林楚茵。聯合報系資料照
民進黨立委林楚茵。聯合報系資料照

高姓男子日前在北車看筆電，螢幕顯示「2戰區光合系統」簡體字，民眾目擊側錄質疑是共諜，民進黨立委林楚茵發文呼籲嚴查，警方馬上調查並發現是烏龍一場，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說應還人清白，但林楚茵依舊保持沉默，對比去年綠委郭昱晴公園烏龍獵巫後隨即道歉，民進黨真是每下愈況。 

有網友日前貼文稱在台北車站發現有人拿筆電在月台左顧右盼，螢幕顯示「2戰區光合系統」，懷疑是共諜出任務；林楚茵據此發文，指若男子共諜身分屬實，絕非單純使用電腦，而是嚴重國安問題。

北市警方據報後循線找到48歲的高姓男子，高稱他有購買線上投資理財課程，平時可透過帳密登入網站聽課，8月29日他到北車等候友人時開筆電聽課遭側錄，所謂「2戰區光合系統」，只是投資專家及課程分組代號。警方調查後認為內容與男子所述相符，研判烏龍一樁。

民眾被誤為共諜，此事可大可小，雖有新黨議員參選人前往北檢告發林楚茵涉嫌誹謗罪及社會秩序維護法，但妨害名譽屬告訴乃論，檢察官不能主動偵辦，至於社維法屬行政罰，應由警察機關或移送簡易庭裁處，提告動作純屬「無效」；只是林楚茵身為民進黨立委，此舉已引發「綠色獵巫、侵犯隱私、未經查證公審」的抨擊，傷及民進黨形象。

法律系畢業還是執業律師的莊瑞雄當然清楚此事如何拿捏，回應頗為謹慎。他稱現在有過多政治口水，如果有民眾發現國安疑慮，去提醒國安、檢調或是警方，不是壞事，畢竟涉及國安。但他也說，要是查明以後，完全是單純的投資理財，該還人家清白還是要還人家清白。

如果聽得懂莊瑞雄的話，林楚茵早就應發聲明致歉，至少要向當事人致意，畢竟這是告訴乃論案件，當事人在半年內隨時可提告；莊瑞雄說該還人家清白還是要還人家清白，林楚茵應該是要聽進去，持續保持沉默並非上策。

「綠色獵巫、侵犯隱私、未經查證公審」並非始自林楚茵，民進黨還有兩個案例，一是不分區立委郭昱晴 ，一是民進北市議員許淑華。

郭昱晴是去年四平商圈附近看到吳姓男子拿著手機直播，她上前要求對方不要拍攝小孩，隨後更將過程發布至社群平台，質疑對方「鬼祟」。後來當事人澄清，當時只是剛健身完、在猶豫要不要買飲料，純粹自拍，根本沒有拍攝小孩；郭了解後隨即刪文並道歉，當事人表示接受，事件逐漸平息。

另一對照案例是許淑華，去年5月她指控有陸配在民生社區偷拍、監控學校及幼兒園。但經檢警調查後，認定陸配純粹只是日常隨手拍攝日常風景與街景，毫無任何國安或間諜問題。

只是許淑華事後並未道歉，雙方還對簿公堂。北檢調查後認定劉姓陸配只是單純用抖音直播、隨興拍攝日常風景，偵結不起訴處分；陸配也反告許涉嫌誣告、加重誹謗等，許亦獲不起訴，理由是許當時是接獲家長陳情，基於公共利益而發聲，主觀上沒有誣告或誹謗的惡意。

許淑華的模式演繹民進黨一用再的套路，只要將行為包裝成「公益、國安」，即便最後證實是烏龍、傷害無辜民眾 ，也能以「出發點是好的」為由拒不認錯；看來林楚茵不學郭昱晴、也不聽莊瑞雄，硬把翻車演成「出於國安警覺」的抗辯邏輯。只是這種套路已經逐漸被識破，邊際效益急速遞減，林楚茵不察？  

有民眾日前在北車捷運月台持筆記型電腦，螢幕顯示「2戰區光合系統」簡體字樣遭質疑為共諜在台情蒐，民進黨立委林楚茵呼籲國安嚴查，最終證實烏龍一場。圖／警方提供
有民眾日前在北車捷運月台持筆記型電腦，螢幕顯示「2戰區光合系統」簡體字樣遭質疑為共諜在台情蒐，民進黨立委林楚茵呼籲國安嚴查，最終證實烏龍一場。圖／警方提供

郭昱晴 林楚茵 民進黨

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