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刪預算波及庇護工場採購 傅崐萁鞠躬致歉：賴總統不做 國民黨團做

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲提案刪凍總統府國務機要費，令總統府今年難以支應採購庇護工場月餅，導致訂單缺口，引發批評。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示深表歉意，明年度總預算要求用3倍的量採購，傅並稱只要有被棄單的，國民黨團概括承受，賴清德總統不願意做，國民黨團願意來做。語畢，傅即九十度鞠躬致歉。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委翁曉玲提案刪凍總統府國務機要費，令總統府今年難以支應採購庇護工場月餅，導致訂單缺口，引發批評。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示深表歉意，明年度總預算要求用3倍的量採購，傅並稱只要有被棄單的，國民黨團概括承受，賴清德總統不願意做，國民黨團願意來做。語畢，傅即九十度鞠躬致歉。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委翁曉玲提案刪凍總統府國務機要費，令總統府今年難以支應採購庇護工場月餅，導致訂單缺口，引發批評。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示深表歉意，明年度總預算要求用3倍的量採購，傅並稱只要有被棄單的，國民黨團概括承受，賴清德總統不願意做，國民黨團願意來做。語畢，傅即九十度鞠躬致歉。

傅崐萁說，庇護工場的事情這麼多天紛紛擾擾，源自於國民黨團成員刪凍總統國務機要費，此是正因為賴清德總統、卓榮泰不副署關係到國防以及民生發展非常重大的法案，怠惰職守才會有相對應作為。但也承認，在刪凍國務機要費當中，並未排除採購弱勢的庇護工廠的月餅，深表歉意。

傅崐萁說，同時也在這裡表達，明年度總預算總統府國務機要費部分，會要求用3倍量去買庇護工場月餅，會全力支持。

傅崐萁強調，呼籲賴清德、卓榮泰，對於急民所急、苦民所苦相關的事物要盡快副署。賦予賴清德、卓榮泰3兆元的預算，卻對於幾百萬元庇護工場的月餅採購說沒有錢，衛福部還有3千億元預算，行政院有80億元的預備金，這個政府說沒有能力來買庇護工場的月餅，以這種扭曲的言論造成台灣良善人民困擾，國民黨團深表歉意。

傅崐萁說，對於全國各縣市去年有總統府有採購的弱勢的月餅，今年被棄單的，國民黨團概括承受。他又重申，只要打電話到國民黨團來，去年總統府有採購這些弱勢庇護工場的月餅，今年如果銷不出去、被棄單的、國民黨團願意概括承受，跟社會大眾一起帶著善心善念扶助弱勢，這是竭誠的希望。賴清德不願意做，國民黨團願意來做。

傅崐萁語畢，即與黨團書記長許宇甄、立委羅廷瑋，一起九十度鞠躬，向大眾道歉。

庇護工場 傅崐萁 預算

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