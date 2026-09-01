蕭美琴：打造可信賴主權AI 加速智慧機器人應用

副總統蕭美琴今天表示，台灣正持續擴建AI算力，在各政府機關設立「資料長」，優先推動資料治理，加速釋出符合台灣價值的訓練語料，打造可信賴主權AI。同時籌組「AI數位產業Team Taiwan」，加速智慧機器人應用於醫療照護、物流倉儲及巡檢救災等領域。

總統府發布新聞稿，蕭副總統上午以預錄影片，為2026年全球AI高峰會（WITSA Global AI Summit）開幕典禮以英文致詞。她表示，這次高峰會聚焦「主權人工智慧策略」及「AI軟硬體整合與智慧機器人」兩大主題，正與政府推動「AI新十大建設」政策主軸相互呼應。

談到主權AI，蕭副總統指出，台灣持續擴建算力，並透過在各政府機關設立「資料長」，優先推動資料治理，加速釋出符合台灣價值的訓練語料，打造專屬台灣的可信賴主權AI。

在軟硬體整合方面，她表示，政府正凝聚全國力量建立「AI數位產業Team Taiwan」。當AI延伸至機器人領域，國家級智慧機器人研究中心也正加速推動智慧機器人在醫療照護、餐飲服務、物流倉儲及巡檢救災等關鍵場域的應用。

蕭副總統說，這些應用除了因應勞動力短缺問題，也提升百工百業效率。政府在加速台灣邁向「智慧科技島」的同時，也透過人工智慧基本法，立足於數位平權與強韌治理，穩健推動AI發展。

她表示，期待透過國際交流，共同探討如何讓AI更安全、更可信賴，真正以人為本。在追求這項共同願景的同時，台灣也將持續與全球產業建立更緊密的連結。