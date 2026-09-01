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議員爆中市府認購月餅「緊急棄單」 鄭照新：澄清仍散布就是道德瑕疵

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
針對議員爆料中市府認購月餅「緊急棄單」， 中市副市長鄭照新今鄭重呼籲切莫再散布假訊息。記者余采瀅／攝影
針對議員爆料中市府認購月餅「緊急棄單」， 中市副市長鄭照新今鄭重呼籲切莫再散布假訊息。記者余采瀅／攝影

民進黨台中市議員昨日在議會爆料，指稱台中市府退訂345盒公益中秋月餅，形同「棄單」，中市府經查為假訊息，隨即公開澄清「弱勢的都沒有棄單！」未料澄清後迄今，網路上仍有很多散佈錯誤訊息。中市副市長鄭照新今說重話，大家理念立場或有不同，但扭曲事實、隨意造謠，「澄清了還在散佈，就是道德的瑕疵。」

中市議員陳俞融昨在議會爆料中市府要求各局處認購1578盒月餅，約51萬元，卻在她發文索資當天，有局處「緊急追回」345盒訂單，形同棄單，甚至有局處動用小額採購公帑替盧市府作秀。

鄭照新今受訪指出，官方早已澄清無此事，並清查各局處，皆無發生取消事宜，這是謠言。他也在議會公開表示無此事，但是很遺憾在澄清後迄今，網路上仍持續有系統從側面散佈錯誤訊息，鄭重呼籲切莫再散布假訊息，否則有造謠之嫌，可能有法律責任。

月餅 鄭照新 議員

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