高雄區漁會發聲明怒轟蔣萬安 「不要只在政治場合談前鎮漁港」

台北市長蔣萬安近日在市議會答詢時，提及高雄前鎮漁港建設經費從原本局部維護的3千多萬元暴增至81億元，此說法引發高雄區漁會反彈並發表聲明表示，對蔣萬安的相關發言表達強烈不滿與遺憾，強調前鎮漁港不是可以用幾個數字、幾句政治語言就簡化評論的地方工程，並喊話蔣萬安「請蔣萬安市長到前鎮漁港，不要只在政治場合談前鎮漁港」。

高雄區漁會總幹事楊孟凡指出，對公共建設提出監督與檢驗是政府應盡職責，漁會完全尊重，但若將原先僅針對局部維護、疏浚所需的3千多萬元預算，與後來涵蓋整體港區更新、碼頭改善、水產品運銷、汙水處理、船員服務及周邊基礎設施的81億元整體建設計畫直接相提並論，且未說明兩者在規模、內容與政策目的上的根本差異，極容易造成社會對前鎮漁港建設的錯誤理解。

「前鎮漁港可以接受監督，但不能接受為了政治攻防而被簡化、扭曲」高雄區漁會嚴正強調，前鎮漁港背後是一艘艘在世界各大洋作業的台灣遠洋漁船，以及長年辛苦工作的漁民與船員，更牽動水產加工、冷凍冷藏、物流運輸、船舶修造、油料補給等完整產業鏈，這些都是支撐無數家庭生計與台灣國際競爭力的基石，無法認同任何忽略產業需求、將建設簡化為政治攻防題材的言論。

高雄區漁會特別向蔣萬安發出邀請，希望蔣萬安「不要只在政治場合談前鎮漁港」，若對81億元的建設仍有疑問，歡迎親自來到前鎮漁港，實地看看停泊港區的大型遠洋漁船、了解漁民與產業鏈從業人員的工作現況，並傾聽第一線聲音，再來評估這筆預算到底值不值得。

高雄區漁會重申，政治可以有藍綠，但漁業沒有藍綠，漁民生計絕不能拿來當政治攻防的籌碼。漁會支持該監督的監督、該檢討的檢討，但對於捍衛台灣遠洋漁業未來數十年競爭力的必要建設，漁會立場絕不退縮，呼籲切勿為了政治犧牲台灣漁業的未來。