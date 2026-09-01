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立院新會期報到搶第一 許忠信：1年9個月任期做4年的事 要給選民交代

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院第11屆第6會期在今天開始報到，民眾黨立委許忠信（左）前一晚（8月31日）就前往群賢樓排隊搶下頭香，民進黨立委郭國文（右）則排第二。記者邱德祥／攝影
立法院第11屆第6會期在今天開始報到，民眾黨立委許忠信（左）前一晚（8月31日）就前往群賢樓排隊搶下頭香，民進黨立委郭國文（右）則排第二。記者邱德祥／攝影

立法院新會期今天報到，民眾黨立委許忠信拔得頭籌。針對明年度中央政府總預算，他說儘管無法得知審查時程是否將再度拖延，但是民眾黨團總是秉持理性、善盡確實監督的角色，未來一定會確實替人民審查總預算。

立法院第11屆第6會期今天報到，本會期由許忠信拔得頭籌，隨後則是民進黨立委郭國文、國民黨立委林德福等人。許忠信受訪時表示，自己早在昨天晚間9時30分就到場等候，「新加坡國慶酒會結束以後，我就直接過來了，因為我要給我的選民一個交代。」

許忠信回想，十多年前第一次擔任立委，他在台聯黨只有2年任期，必須在2年做4年的事情，時任民進黨立委黃偉哲清晨4時前來報到，「看到我在嚇到臉色發青」，如今民進黨立委郭國文上午6時前來報到，「看到我在已經是小case」，也因為現在只有1年9個月的任期，所以必須要用1年9個月的時間做4年的事情。

許忠信說，現在不只要處理國家的事情，自己的家鄉台南永康、新市及新化百廢待舉，所以時常必須南北奔波，「我必須善盡立委職責，所以我也請支持者們『趕快利用我』，我能夠替各位效勞的時間只有1年9個月。」

許忠信表示，他將會持續深耕內政委員會，儘管在野黨對政府有所監督，但是只要對外台灣只有一個，因此警消設備必須大幅提升，而海巡身為第二海軍亦是如此，包括使用無人機協助任務進行與緝私等，立法院上會期通過無人機條例以後，現在要落實到台灣各個層面。

許忠信也說，不只是警消和海巡人員的設備要提升，包括鐵路警察、交通警察及公家單位的保全人員，未來也都要學會如何操作無人機，「這樣可以確保他們的工作，能夠以現代化的方式來執行。」

至於明年度中央政府總預算，許忠信則表示，儘管無法得知審查時程是否將會再度拖延，但是民眾黨團一直以來都是秉持理性、善盡確實監督的角色，「我們一定會理性，站在替人民把關的角度，確實審查總預算。」

許忠信 林德福 郭國文 立法院

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