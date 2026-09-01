幕後／兩岸事務試水溫 盧秀燕布局2028進退謹慎為之

台中市長盧秀燕為備戰2028年總統大選，近期除高喊重返執政「缺一不可」外，更低調布局對外事務。據了解，由於台商上個月積極邀約盧秀燕赴陸參加博覽會，盧秀燕拍板決定由台中市副市長鄭照新、工策會總幹事陳學聖兩人在9月2日前往，但行程未安排見任何大陸官方人士。

第17屆東莞台灣名品博覽會於9月3日至6日舉行，台灣、東南亞、港澳等地區台商均參展，台中市參展廠商約有20多家。據了解，中國全國台企聯榮譽會長郭山輝為台中人，上個月積極邀請盧秀燕參加，給台中廠商加油打氣。

盧秀燕上任台中市長後未曾赴大陸參訪，這次是否參加，也引發幕僚一番討論。據了解，盧市府幕僚有兩派意見，財經幕僚認為，盧秀燕以關心台中廠商為名參加，當天來回，並沒有不妥；但政治幕僚則認為，此時正值2026年地方大選且市議會即將開議，貿然前往大陸將被見縫插針。

盧秀燕最後拍板，除了台中市經發局長張峯源參加外，由鄭照新、陳學聖兩人參加東莞台博會及台中形象館的開幕式。據了解，參訪完全未安排與任何大陸官方人士見面，但是否會不期而遇並展開對話，台中市府也不會迴避。

盧秀燕日前訪問美、歐，積極展現國際事務能力，此次派核心幕僚赴陸關切台商，算是盧秀燕切入兩岸事務的第一步，「試水溫」意味濃厚。據了解，盧秀燕在兩岸議題上，也私下多有徵詢國民黨副主席夏立言意見，預料盧秀燕的兩岸態度不會脫離國民黨主張兩岸和平、九二共識等主軸太遠。

盧秀燕近來結合立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安，高喊「缺一不可」，被解讀是制衡國民黨主席鄭麗文。不過，黨內人士強調，並非結盟或排鄭，而是一改過去國民黨歷次大選「太陽各自爭輝、袖手旁觀」的老毛病；想要「下架民進黨」必須分工互補，才有望讓基本盤向外擴散，與民進黨正面抗衡。